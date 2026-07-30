Жена старше на 11 лет, две дочери: почему Антон Васильев скрывает семью даже после успеха «Невского»

У актера есть свои причины для такого решения.

Для миллионов зрителей Антон Васильев — прежде всего Павел Семенов из «Невского». Именно этот сериал сделал его одним из самых узнаваемых актеров российского телевидения, а позже популярность только выросла после выхода «Слова пацана». Но вместе со славой пришел и повышенный интерес к его личной жизни, которую артист уже много лет тщательно оберегает.

Известность не изменила его принципов

Несмотря на огромную популярность, Антон Васильев остается одним из самых закрытых российских актеров.

Звезда «Невского» редко дает откровенные интервью и практически не рассказывает о семье. По словам самого артиста, все свои эмоции и переживания он предпочитает передавать через роли, а не обсуждать их публично.

Именно поэтому после успеха «Слова пацана», где Васильев сыграл милиционера Ильдара, поклонники с удивлением обнаружили, что о его личной жизни известно совсем немного.

Жену актер не показывает сознательно

Антон Васильев давно женат и воспитывает двух дочерей — Ульяну и Полину.

Его супругу зовут Алла Прокопович, она старше супруга на 11 лет. Женщина не связана с киноиндустрией, построила карьеру в издательской сфере и предпочитает оставаться вдали от внимания прессы. По этой причине семья практически не появляется на публичных мероприятиях, а совместных фотографий в открытом доступе почти нет.

Сам актер не раз давал понять, что считает это осознанным решением всей семьи.

Семья для него важнее карьеры

Несмотря на закрытость, Васильев однажды признался, что именно дочери полностью изменили его отношение к жизни.

«Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: "Ну вот, это главное, что у тебя есть". То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, то есть всегда знаю, где они, с кем они и так далее».

Даже во время длительных съемок актер старается постоянно общаться с семьей по видеосвязи и проводить с дочерьми каждую свободную минуту.

Похоже, именно в этом и кроется секрет Антона Васильева. Пока многие знаменитости охотно делятся подробностями личной жизни, звезда «Невского» предпочитает, чтобы зрители обсуждали его новые роли, а не семью. И, судя по любви публики к Павлу Семенову, такой выбор оказался правильным.

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