Жеглов легко бы набрал в этом тесте 7 из 7, а вы так сможете? Вспомните цитату из «Места встречи изменить нельзя»

«Место встречи изменить нельзя» вышел на экраны десятилетия назад, а его диалоги до сих пор легко узнаются. Но сможете ли вы вспомнить, кто именно произносил знаменитые фразы и чем заканчивались реплики героев?

Проверим вашу память

В этом тесте собраны цитаты из культового фильма. Где-то нужно продолжить знакомую фразу, а где-то — определить, кому из персонажей она принадлежит.

Кажется, всё просто? А вот и нет. Некоторые реплики настолько прочно вошли в нашу речь, что мы можем помнить саму фразу, но совершенно забыть, кто её сказал.

Так что самое время выяснить, насколько хорошо вы помните разговоры Жеглова и Шарапова. Сможете набрать максимальный результат или некоторые цитаты заставят вас крепко задуматься?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.