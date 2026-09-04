Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Жеглов легко бы набрал в этом тесте 7 из 7, а вы так сможете? Вспомните цитату из «Места встречи изменить нельзя»

Жеглов легко бы набрал в этом тесте 7 из 7, а вы так сможете? Вспомните цитату из «Места встречи изменить нельзя»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Пора проверить свою память.

«Место встречи изменить нельзя» вышел на экраны десятилетия назад, а его диалоги до сих пор легко узнаются. Но сможете ли вы вспомнить, кто именно произносил знаменитые фразы и чем заканчивались реплики героев?

Проверим вашу память

В этом тесте собраны цитаты из культового фильма. Где-то нужно продолжить знакомую фразу, а где-то — определить, кому из персонажей она принадлежит.

Кажется, всё просто? А вот и нет. Некоторые реплики настолько прочно вошли в нашу речь, что мы можем помнить саму фразу, но совершенно забыть, кто её сказал.

Так что самое время выяснить, насколько хорошо вы помните разговоры Жеглова и Шарапова. Сможете набрать максимальный результат или некоторые цитаты заставят вас крепко задуматься?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника Читать дальше 6 сентября 2026
Высоцкий был звездой, а платили больше Конкину: секрет гонораров «Места встречи» раскрыли спустя почти 50 лет Высоцкий был звездой, а платили больше Конкину: секрет гонораров «Места встречи» раскрыли спустя почти 50 лет Читать дальше 6 сентября 2026
Только опытные родители вспомнят 6 советских фильмов по кадру с ребенком, остальные не продвинутся дальше второго вопроса (тест) Только опытные родители вспомнят 6 советских фильмов по кадру с ребенком, остальные не продвинутся дальше второго вопроса (тест) Читать дальше 4 сентября 2026
7/7 в этом сложнейшем тесте набирают единицы: сможете ли вы отличить правду от мифов советского кино? 7/7 в этом сложнейшем тесте набирают единицы: сможете ли вы отличить правду от мифов советского кино? Читать дальше 3 сентября 2026
Володю Шарапова всегда считают идеальным профи, но все же ошибки у него тоже были: нашла 3 самые грубые Володю Шарапова всегда считают идеальным профи, но все же ошибки у него тоже были: нашла 3 самые грубые Читать дальше 2 сентября 2026
Этот поступок Промокашки безжалостно вырезали из концовки «Место встречи изменить нельзя»: под угрозой был весь фильм Этот поступок Промокашки безжалостно вырезали из концовки «Место встречи изменить нельзя»: под угрозой был весь фильм Читать дальше 2 сентября 2026
Этот фильм о войне запретили в СССР за жалость к предателям: но спустя 15 лет его признали шедевром Этот фильм о войне запретили в СССР за жалость к предателям: но спустя 15 лет его признали шедевром Читать дальше 6 сентября 2026
Philips, National и чёрный рынок: какие магнитофоны украл Жорж у Шпака и почему они стоили как б/у «Волга» Philips, National и чёрный рынок: какие магнитофоны украл Жорж у Шпака и почему они стоили как б/у «Волга» Читать дальше 6 сентября 2026
Эту комедию 1975 года с Варлей и Вициным разгромили сначала критики, а потом и зрители: «Дешёвая подделка без смысла и содержания» Эту комедию 1975 года с Варлей и Вициным разгромили сначала критики, а потом и зрители: «Дешёвая подделка без смысла и содержания» Читать дальше 5 сентября 2026
Как узбеки во времена СССР смогли снять 100%-но итальянский фильм и восхитить Антониани Как узбеки во времена СССР смогли снять 100%-но итальянский фильм и восхитить Антониани Читать дальше 3 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше