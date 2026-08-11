Ждать осталось недолго: названа дата выхода первого фильма по «Игре престолов» — о завоевании Эйгона

Создатели хотя бы не стали тянуть с информацией.

История Таргариенов снова выходит на первый план, но на этот раз зрителей ждёт не сериал, а полнометражное фэнтези. И если «Дом Дракона» показал войну внутри знаменитого рода, новый фильм расскажет, как Таргариены вообще получили власть над Вестеросом.

История, которая случилась за 300 лет до «Игры престолов»

Фильм «Завоевание Эйегона» станет ещё одним приквелом знаменитой франшизы. Его действие развернётся примерно за 300 лет до событий оригинальной «Игры престолов».

В центре сюжета окажется Эйегон I Таргариен — правитель, который вместе со своими сёстрами и драконами начал завоевание Вестероса. Именно ему удалось объединить разрозненные земли и создать новое королевство.

После победы Эйегон основал Королевскую Гавань, а символом его власти стал Железный трон, выкованный из оружия поверженных противников.

Историю уже рассказывал Джордж Мартин

Сюжет будущего фильма основан на событиях, описанных Джорджем Р. Р. Мартином в книге «Пламя и кровь». Именно этот роман стал литературной основой для «Дома Дракона».

Но теперь знакомую историю планируют перенести на большой экран. Причём создатели явно делают ставку на масштаб: завоевание Вестероса с армиями, сражениями и драконами трудно представить камерным проектом.

Кто работает над фильмом?

Сценарий напишет Бо Уиллимон — автор, работавший над «Карточным домиком» и «Андором». А вот режиссёр и актёрский состав пока не объявлены.

И это, пожалуй, самое интересное: создатели ещё даже не показали, кто сыграет одного из самых важных Таргариенов в истории Вестероса.

Когда ждать премьеру?

Быстро увидеть «Завоевание Эйегона» не получится. По имеющейся информации фильм выйдет не раньше 2027 года, причём речь идёт именно о кинотеатральном релизе.

Получается любопытная ситуация: пока «Дом Дракона» рассказывает о том, как Таргариены начали уничтожать друг друга из-за Железного трона, «Завоевание Эйегона» покажет момент, когда этот самый трон только появился.

И, честно говоря, увидеть Вестерос во времена, когда над ним ещё не было привычной политической паутины, а судьбу целого континента решали три Таргариена и их драконы, звучит очень заманчиво.

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