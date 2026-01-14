Ждала это возвращение два года: почему новые «Лимитчицы» я точно включу

Меню
14 января 2026 16:00
«Лимитчицы. Новые серии»

Продолжение истории, которая стала взрослее.

19 января на канале «Россия» выходит премьера многосерийной мелодрамы «Лимитчицы. Новые серии». Это продолжение проекта, к которому возвращаешься ради героинь, за судьбами которых действительно интересно следить.

Прошло двадцать лет

Действие переносится в конец девяностых. Маша, героиня Валерии Федорович, теперь директор ткацкой фабрики.

Предприятие трещит по швам, сотрудники недовольны, впереди сокращения. Семейная жизнь тоже перестает быть опорой: сын возвращается из армии с опасными планами, муж ищет быстрые деньги и попадает в неприятности.

В этом мире нельзя спрятаться за прошлый опыт — приходится принимать решения здесь и сейчас.

Те же женщины, другое время

Подруги Маши — Нина и Зоя — тоже сталкиваются с выбором. Их характеры остались прежними, но обстоятельства требуют изменений.

Надежда Лумпова говорит о своей героине как о человеке, который наконец начинает бороться за себя, а не ждать, что счастье придет само. Этот сдвиг делает историю заметно взрослее.

«Лимитчицы. Новые серии»

Продолжение без иллюзий

Режиссер проекта Ольга Кандидатова подчёркивает, что во втором сезоне сохранён тон первого, но романтика уступает место опыту.

По ее словам, герои становятся старше не только внешне, но и внутренне.

Валерия Федорович отмечает, что история стала разговором о людях, которые не сломались в девяностые и продолжили жить, даже когда привычный мир исчез.

Также прочитайте: Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Фото: Кадр из сериала «Лимитчицы. Новые серии»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
