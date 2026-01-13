Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Никаких перегруженных сюжетов — только живые истории, юмор и тёплый ритм.

В январе хочется фильмов без лишнего напряжения. В это время особенно хорошо заходят комедии, которые не торопят, не давят и не требуют «вчитываться» в сюжет.

В январе 2026 года как раз вышло несколько таких картин — разных по тону, возрасту героев и настроению, но одинаково подходящих для спокойного вечера.

«Человек, который видел медведя, который видел человека»

Французская комедийная драма, снятая Пьером Ришаром, строится вокруг уединённого рыбака Грегуара, который давно выбрал жизнь вдали от людей.

Его размеренное одиночество нарушает знакомство с юношей Мишелем — замкнутым, чувствительным и смотрящим на мир иначе.

Их сближает совместное дело: они находят сбежавшего циркового медведя, которому негде жить и некуда идти.

Фильм развивается неторопливо. Комизм здесь рождается из наблюдений, неловких ситуаций и разницы характеров.

«Одно за другим»

Итальянская семейная комедия строится вокруг Антонио Скьяттаро — упрямого сыровара, для которого традиции и семейные правила важнее всего.

Его привычный мир начинает трещать, когда младшая дочь влюбляется в парня из другого региона и с совершенно иным укладом жизни.

Сюжет выстроен вокруг попыток отца взять ситуацию под контроль, что приводит к череде комичных и вполне узнаваемых конфликтов.

Здесь много семейных сцен, разговоров за столом и столкновений характеров.

«Карусель любви»

Романтическая комедия с историческим фоном переносит зрителя в Италию конца 1950-х, когда телевидение только начинало входить в быт.

Молодая Лаура мечтает о карьере на экране, а режиссёр Марио участвует в создании популярной телепрограммы «Карозелло», которая неожиданно становится связующим звеном между их судьбами.

Фильм сочетает лёгкий юмор, романтику и атмосферу эпохи. Это спокойная, тёплая комедия о мечтах и совпадениях, пишет дзен-канал КИНОМАНЬЯК.

