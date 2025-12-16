Сначала мы не могли оторваться от романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи», а теперь ждем экранизацию детектива: подробности

«Плюс Студия» приобрела у издательства «Эксмо» права на экранизацию цикла романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, сообщает blog.okko.tv.

Книжная серия, которая всего за пару лет собрала внушительную аудиторию, готовится к переходу в формат кино или сериала.

Альтернативная история с магией

Действие «Графа Аверина» разворачивается в альтернативной версии России, где исход Гражданской войны оказался иным.

Белые победили при помощи магических существ — дивов. Столицей стал Омск, а Петербург утратил столичный статус и превратился в провинциальный город.

На этом фоне магия давно стала частью повседневной жизни, а преступления всё чаще требуют вмешательства колдунов.

Сыщик и его див

В центре сюжета — граф Гермес Аркадьевич Аверин, боевой колдун и частный сыщик. Он расследует дела, связанные с магией, демонами и дивами.

Уже в первой книге у героя появляется напарник — див Кузя, способный превращаться то в подростка, то в кота.

Их дуэт становится одной из ключевых особенностей цикла и источником не только интриги, но и иронии.

Книжный цикл, который быстро вырос

Серия стартовала в 2023 году и развивается с впечатляющей скоростью. За короткое время вышли романы «Императорский Див», «Демон из Пустоши», сборник приквелов «Дела Тайной канцелярии», а в 2025 году — двухтомная «Тайна мёртвого ректора».

Сам автор называет свои книги городскими сказками, где детективная интрига соседствует с фэнтези и альтернативной историей.

Что известно об экранизации

Пока создатели не раскрывают формат проекта, имена режиссёра и актёров, а также сроки производства. Известно лишь, что экранизация будет опираться на оригинальный книжный цикл, который читатели ценят за проработанный мир, живой язык и харизматичных персонажей.

