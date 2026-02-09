Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Завтрак миллионеров: вот что ела Вивиан из «Красотки» в роскошном отеле

Завтрак миллионеров: вот что ела Вивиан из «Красотки» в роскошном отеле

9 февраля 2026 06:31
Кадр из фильма «Красотка»

Такой прием пищи сейчас несложно себе позволить.

Мелодрама «Красотка» уже три десятилетия остаётся любимой сказкой для миллионов женщин. Эта история про Вивиан — простую девушку, чья жизнь в одно мгновение превращается в фантазию, — трогает до глубины души.

Мечта оказаться на месте героини Джулии Робертс в тех эпизодах, где она вырвалась с улицы, пожить той самой шикарной жизнью рядом с обаятельным и успешным мужчиной, не угасает.

Даже знаменитый завтрак в отеле давно стал символом этой недосягаемой, но такой манящей роскоши. А ведь его несложно повторить дома.

Завтрак из «Красотки»

На следующее утро после совместной ночи герой Ричарда Гира поступает как настоящий джентльмен. Он предлагает красотке в исполнении Джулии Робертс позавтракать. Не зная её вкусов, он решил не рисковать и заказал в номер буквально всё, что было в меню.

Стол буквально ломился от угощений. Там стоял кувшин свежевыжатого сока, несколько маффинов, гренки и круассаны. Рядом лежала классика американского завтрака — панкейки с клубникой.

А также скрэмбл с беконом и неожиданным дополнением — киви. Конечно, не обошлось и без кофе со сливками.

Сейчас в шикарных отелях подают гораздо более роскошный завтрак, а такой, как в фильме, можно повторить и дома.

Кадр из фильма «Красотка»

Ляп с завтраком из «Красотки»

Интересно, что в этой знаменитой сцене есть небольшой ляп. Зритель видит, как героиня начинает завтрак с круассана.

Кадр из фильма «Красотка»

Но буквально через секунду, когда камера снова показывает Джулию Робертс крупным планом, она уже лакомится панкейком.

Кадр из фильма «Красотка»

Видимо, Вивиан решила не зацикливаться на чём-то одном и попробовать все угощения сразу, пока есть такая возможность.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Красотка» (1990)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Читать дальше 9 февраля 2026
Продолжению точно быть: эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини прошел отметку 1 млрд рублей Продолжению точно быть: эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини прошел отметку 1 млрд рублей Читать дальше 9 февраля 2026
Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Читать дальше 7 февраля 2026
Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Читать дальше 7 февраля 2026
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками Читать дальше 6 февраля 2026
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» «Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» Читать дальше 5 февраля 2026
5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров 5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров Читать дальше 9 февраля 2026
Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами) Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами) Читать дальше 9 февраля 2026
«Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал «Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше