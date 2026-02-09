Завтрак миллионеров: вот что ела Вивиан из «Красотки» в роскошном отеле

Мелодрама «Красотка» уже три десятилетия остаётся любимой сказкой для миллионов женщин. Эта история про Вивиан — простую девушку, чья жизнь в одно мгновение превращается в фантазию, — трогает до глубины души.
Мечта оказаться на месте героини Джулии Робертс в тех эпизодах, где она вырвалась с улицы, пожить той самой шикарной жизнью рядом с обаятельным и успешным мужчиной, не угасает.
Даже знаменитый завтрак в отеле давно стал символом этой недосягаемой, но такой манящей роскоши. А ведь его несложно повторить дома.
Завтрак из «Красотки»
На следующее утро после совместной ночи герой Ричарда Гира поступает как настоящий джентльмен. Он предлагает красотке в исполнении Джулии Робертс позавтракать. Не зная её вкусов, он решил не рисковать и заказал в номер буквально всё, что было в меню.
Стол буквально ломился от угощений. Там стоял кувшин свежевыжатого сока, несколько маффинов, гренки и круассаны. Рядом лежала классика американского завтрака — панкейки с клубникой.
А также скрэмбл с беконом и неожиданным дополнением — киви. Конечно, не обошлось и без кофе со сливками.
Сейчас в шикарных отелях подают гораздо более роскошный завтрак, а такой, как в фильме, можно повторить и дома.
Ляп с завтраком из «Красотки»
Интересно, что в этой знаменитой сцене есть небольшой ляп. Зритель видит, как героиня начинает завтрак с круассана.
Но буквально через секунду, когда камера снова показывает Джулию Робертс крупным планом, она уже лакомится панкейком.
Видимо, Вивиан решила не зацикливаться на чём-то одном и попробовать все угощения сразу, пока есть такая возможность.
