Заметить мог только внимательный зритель: почему Гермиона выбрала Рона, а не Гарри — подсказки в фильме

Заметить мог только внимательный зритель: почему Гермиона выбрала Рона, а не Гарри — подсказки в фильме

23 февраля 2026 07:29
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Все было ясно с самого начала.

Многие поклонники фильмов о мальчике-волшебнике до сих пор недоумевают, почему Гермиона выбрала Рона, а не Гарри Поттера. Большинство считают, что ей подходил именно Гарри. Однако внимательный зритель практически сразу мог заметить, что именно Рон стал объектом внимания Гермионы.

Явные признаки симпатии в фильме

В Большом зале Хогвартса нам показали, как Рон и Гермиона играют в шахматы. Рон славится своими навыками, а Гермиона, наоборот, почти всегда уступает. Однаако, несмотря на то что ей совсем не нравится проигрывать, она все равно продолжала садиться с ним за партию.

Однажды Рон подделал Гермиону, разыграв сценку, в которой она жалобно обращается к профессору Флитвику по поводу учёбы. Это явно не понравилось Гермионе — она ответила ему едко, но тут же согласилась помочь с одним делом, хотя могла отказаться, поскольку это нарушало некоторые правила Хогвартса.

В Тайной комнате Гермиона и Рон проводили все время вместе, когда Гарри не был рядом. Они сидели вместе на трибунах во время тренировок Гарри, вместе появлялись в Большом зале и в гостиной Гриффиндора, пишет автор Дзен-канала World of Cinema.

И всё же, несмотря на постоянное общение вдвоем без Гарри, объятия вызывали у них смущение. Если бы они были просто друзьями, такого неловкого чувства, вероятно, не возникало бы. Было видно, что между ними есть нечто большее, чем обычная дружба.

Почему же все же Рон

Все довольно просто. Такой выбор сделало ее сердце. Позже любовь только росла в масштабах, ведь Рон постоянно ее защищал от нападок Драко. Также Гермиона не нуждалась в супергерое. В финальной части Гарри выбирает не любовь, а миссию. Для Гермионы важно было, чтобы именно ее ставили на первое место. К тому же Рон рос не только физически, но и эмоционально. С годами он стал юношей, мимо которого не проходили бы девушки.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
