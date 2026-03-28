Замена «Первого отдела» с Колесниковым на НТВ не получилась: «Хуже проекта трудно себе представить»

Успех «Первого отдела», судя по всему, дал руководству НТВ понять очевидное: зрители готовы продолжать следить за проектами с участием Ивана Колесникова. Неудивительно, что повторить ту же планку не удалось ни сериалу «Лепила», ни «Новой земле», где не было актера.
С 18 марта на канале стартовал показ картины «Мертвая точка», где Колесников получил центральную роль. Но, судя по отзывам, одного имени актера для того, чтобы вытянуть проект, оказалось недостаточно.
Сюжет
Отец Риты — адвокат Евгений Владимирович, которого многие уважают. Его арестовали по подозрению в убийстве студентки. Собранные улики выглядят настолько убедительно, что сомневаться в причастности мужчины к преступлению практически не приходится.
Однако дочь отказывается верить в виновность родителя и решает самостоятельно разобраться в произошедшем.
В поисках справедливости она окажется не одна. К ней быстро присоединяются известный защитник Козак (эту роль как раз исполняет Колесников) и бывший сотрудник оперативных органов Одинцов. Вместе эта тройка намерена добиться освобождения мужчины и заодно раскрыть деятельность крупного рейдерского объединения, которое на протяжении многих лет вело незаконные дела.
Отзывы
Среди плюсов зрители отметили крепкую интригу и профессиональную игру некоторых исполнителей главных ролей, в том числе Колесникова. Но минусов оказалось куда больше: это и затянутый сюжет, и отсутствие динамики. Многих также раздражала игра Карины Андоленко.
«Эту "Мертвую точку" сразу нужно на помойку выбросить. Чего стоит только отвратная игра Андоленко», «Хуже сериала на НТВ трудно себе представить. Все играют каких-то дурачков. Даже Колесников ничего не спасает», «Дешевый сериал, и даже хорошие артисты смотрелись, мягко говоря, неважно, как ни старались», «"Мёртвая точка" ужасный сериал, и даже харизматичный Колесников его не вытащил», — пишут в Сети.