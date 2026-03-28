Замена «Первого отдела» с Колесниковым на НТВ не получилась: «Хуже проекта трудно себе представить»

Успех «Первого отдела», судя по всему, дал руководству НТВ понять очевидное: зрители готовы продолжать следить за проектами с участием Ивана Колесникова. Неудивительно, что повторить ту же планку не удалось ни сериалу «Лепила», ни «Новой земле», где не было актера.

С 18 марта на канале стартовал показ картины «Мертвая точка», где Колесников получил центральную роль. Но, судя по отзывам, одного имени актера для того, чтобы вытянуть проект, оказалось недостаточно.

Сюжет

Отец Риты — адвокат Евгений Владимирович, которого многие уважают. Его арестовали по подозрению в убийстве студентки. Собранные улики выглядят настолько убедительно, что сомневаться в причастности мужчины к преступлению практически не приходится.

Однако дочь отказывается верить в виновность родителя и решает самостоятельно разобраться в произошедшем.

В поисках справедливости она окажется не одна. К ней быстро присоединяются известный защитник Козак (эту роль как раз исполняет Колесников) и бывший сотрудник оперативных органов Одинцов. Вместе эта тройка намерена добиться освобождения мужчины и заодно раскрыть деятельность крупного рейдерского объединения, которое на протяжении многих лет вело незаконные дела.

Отзывы

Среди плюсов зрители отметили крепкую интригу и профессиональную игру некоторых исполнителей главных ролей, в том числе Колесникова. Но минусов оказалось куда больше: это и затянутый сюжет, и отсутствие динамики. Многих также раздражала игра Карины Андоленко.