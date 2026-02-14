Меню
Киноафиша Статьи «Зачем трогать шедевр», «Зашквар» или «Дайте шанс новой версии»: зрители в Сети жарко спорят о перезапуске «Каменской»

«Зачем трогать шедевр», «Зашквар» или «Дайте шанс новой версии»: зрители в Сети жарко спорят о перезапуске «Каменской»

14 февраля 2026 20:33
Кадр из сериала «Каменская»

Есть три линии поведения и каждая имеет место быть.

Новость о старте съемок «Каменской. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной мгновенно разделила зрителей на два лагеря.

Одни увидели шанс вернуть героиню Марининой в современность, другие — покушение на классику нулевых. Реакция получилась показательной: к перезапускам у аудитории по-прежнему высокий иммунитет.

«Зачем трогать шедевр»

Самая громкая линия — раздражение. Зрители пишут о «кризисе идей» и спрашивают, зачем «портить шедевр». Оригинальную «Каменскую» называют уже сложившейся классикой с атмосферой и точным попаданием в характеры.

В комментариях звучит мысль, что повторить тот успех почти невозможно, а новая версия заранее обречена на сравнения. Некоторые и вовсе реагируют резко, называя проект «тихим ужасом» и «зашкваром», не веря в кастинг и саму идею перезагрузки.

«Дайте шанс новой версии»

Но есть и другой лагерь. Часть зрителей радуется, что Каменская станет ближе к книжному образу. Появляются реплики в духе «наконец-то будет похожа на ту, которую задумывала Маринина».

Хвалят актерский состав и признаются, что выросли на этих книгах и готовы смотреть новую интерпретацию. Кто-то прямо говорит: новая героиня уже кажется интереснее прежней.

Осторожный скепсис

Третья позиция — выжидательная. Люди напоминают, что есть легендарный сериал, а есть риск получить проходной проект. Но тут же добавляют: «буду рада ошибиться».

Пока зрители спорят, PREMIER не называет дату выхода. А значит, у «Перезагрузки» еще есть время либо подтвердить страхи, либо неожиданно их развеять. В случае с культовыми историями финальный вердикт почти всегда выносит не анонс, а первый эпизод.

Фото: Кадр из сериала «Каменская»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
