Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах

Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах

27 сентября 2025 11:50
Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)

Важная деталь, без которой фильм не работает.

Фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» мало кого оставил равнодушным. Его пересматривают десятки раз, находя новые детали, но один момент зрители до сих пор обсуждают особенно горячо.

Зачем Мёрф подожгла кукурузные поля своего брата Тома? Казалось бы, в истории, где на кону судьба человечества, этот эпизод выглядит почти нелепо. Но если присмотреться, в нём скрыт ключ к пониманию характера Мёрф.

Упрямство Тома

Том вырос фермером и унаследовал от отца любовь к земле. Для него кукурузные поля — это не просто урожай, а память о доме, о детстве, о семье. Даже когда сын начал болеть, он продолжал цепляться за ферму. Вера в НАСА у него угасла, и вместе с ней надежда на то, что кто-то ещё может спасти их мир.

Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)

Отчаянный шаг Мёрф

Мёрф же выбрала науку и веру в будущее. Она работает с НАСА, убеждена, что Земля обречена, и единственный шанс — в космосе. Когда брат отказался слушать доводы, Мёрф пошла на крайность: подожгла поля, чтобы Том бросился их тушить, а в это время она смогла эвакуировать его жену и сына.

Символический огонь

Для Тома пожар стал предательством, а для Мёрф — способом спасти близких. Она словно разрушила прошлое, чтобы открыть дорогу в будущее. И в этом — суть её поступка. Иногда любовь выражается не в мягких словах, а в жестоких решениях, которые на первый взгляд выглядят безумием.

Так зачем Мёрф сожгла поля? Чтобы доказать брату: нельзя цепляться за землю, которая умирает. Спасение было не в ферме, а в том, чтобы решиться отпустить её.

Читайте также: Где снимали «Интерстеллар»? Рассказываем, где находятся экзопланеты Манна и Миллера, а также дом главного героя

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше