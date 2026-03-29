За таким Брагиным на край света: этот сериал с Колесниковым вышел на 15 лет раньше «Первого отдела» — глаз не отвести просто

Сегодня говоря про актера Ивана Колесникова, мы сразу вспоминаем «Первый отдел». Безусловно, актер харизматично играет героя Юрия Брагина. Однако есть другие проекты, где актер в полной мере реализовал свой потенциал. А сегодня пойдет речь о сериале, который фактически раскрыл Колесникова для мира кино и ТВ. Речь пойдет о сериале РЕН ТВ «Студенты».

Про сериал

Проект повествует о том, как Евгений Королёв прибывает в Москву на поезде и знакомится с рыжим первокурсником Владимиром Владимировичем Квакушей, который становится его другом. В этом же городе Женя встречает Сашу, старосту своей группы, которая по уши влюбляется в него. Однако сердце Евгения принадлежит третьекурснице Веронике, у которой есть парень — Антон Седых, имеющий влиятельные связи с заместителем декана, Павлом Ильичом Гусевым. Гусев, в свою очередь, питает неприязнь к декану Весновскому и всеми силами стремится занять его пост.

В результате все герои попадают в разные ситуации, от комических до довольно жизненных. «Студенты» — это не просто история о жизни в университете, а настоящая хроника юности, затрагивающая знакомые каждому темы.

Про роль Колесникова

Иван Колесников в сериале «Студенты» запоминается зрителям благодаря своей яркой и харизматичной роли Тихона Максимова, более известного как Макс. Несмотря на небольшую роль, его персонаж приносит в сюжет множество интересных моментов и эмоций.

Макси является другом и соседом главных героев. Колесников блестяще справляется с этой ролью и прекрасно отражает все прелести студенческой жизни, полной ярких событий и увлечений. Его обаяние и уверенность вызывают зависть у главных героев Евгения и Квакуши.

Колесников мастерски передал образ ловеласа, который, несмотря на свою популярность у девушек и легкомысленное поведение, способен на глубокие чувства. По мере развития сюжета зрители видят, как Макс трансформируется, открывая в себе новые грани. Колесникова показывает, что его герой не только дамский угодник, но и друг, готовый прийти на помощь в трудную минуту. Эта трансформация персонажа придаёт сериалу глубину и делает его более многослойным.

Игра актера оставляет зрителей с надеждой, что даже самые легкомысленные на первый взгляд люди способны меняться и испытывать настоящие чувства. Так что если вы поклонник актера и ностальгируете по студенческим годам, то смело можете начать смотреть сериал «Студенты».