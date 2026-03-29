Киноафиша Статьи За таким Брагиным на край света: этот сериал с Колесниковым вышел на 15 лет раньше «Первого отдела» — глаз не отвести просто

За таким Брагиным на край света: этот сериал с Колесниковым вышел на 15 лет раньше «Первого отдела» — глаз не отвести просто

29 марта 2026 21:31
Кадр из сериала «Студенты»

Актеру удаются образы ловеласов. 

Сегодня говоря про актера Ивана Колесникова, мы сразу вспоминаем «Первый отдел». Безусловно, актер харизматично играет героя Юрия Брагина. Однако есть другие проекты, где актер в полной мере реализовал свой потенциал. А сегодня пойдет речь о сериале, который фактически раскрыл Колесникова для мира кино и ТВ. Речь пойдет о сериале РЕН ТВ «Студенты».

Про сериал

Проект повествует о том, как Евгений Королёв прибывает в Москву на поезде и знакомится с рыжим первокурсником Владимиром Владимировичем Квакушей, который становится его другом. В этом же городе Женя встречает Сашу, старосту своей группы, которая по уши влюбляется в него. Однако сердце Евгения принадлежит третьекурснице Веронике, у которой есть парень — Антон Седых, имеющий влиятельные связи с заместителем декана, Павлом Ильичом Гусевым. Гусев, в свою очередь, питает неприязнь к декану Весновскому и всеми силами стремится занять его пост.

В результате все герои попадают в разные ситуации, от комических до довольно жизненных. «Студенты» — это не просто история о жизни в университете, а настоящая хроника юности, затрагивающая знакомые каждому темы.

Про роль Колесникова

Иван Колесников в сериале «Студенты» запоминается зрителям благодаря своей яркой и харизматичной роли Тихона Максимова, более известного как Макс. Несмотря на небольшую роль, его персонаж приносит в сюжет множество интересных моментов и эмоций.

Макси является другом и соседом главных героев. Колесников блестяще справляется с этой ролью и прекрасно отражает все прелести студенческой жизни, полной ярких событий и увлечений. Его обаяние и уверенность вызывают зависть у главных героев Евгения и Квакуши.

Колесников мастерски передал образ ловеласа, который, несмотря на свою популярность у девушек и легкомысленное поведение, способен на глубокие чувства. По мере развития сюжета зрители видят, как Макс трансформируется, открывая в себе новые грани. Колесникова показывает, что его герой не только дамский угодник, но и друг, готовый прийти на помощь в трудную минуту. Эта трансформация персонажа придаёт сериалу глубину и делает его более многослойным.

Игра актера оставляет зрителей с надеждой, что даже самые легкомысленные на первый взгляд люди способны меняться и испытывать настоящие чувства. Так что если вы поклонник актера и ностальгируете по студенческим годам, то смело можете начать смотреть сериал «Студенты».

Фото: Кадр из сериала «Студенты»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
