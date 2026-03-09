За такие и Netflix вцепится: эти три мистических российских сериала посмотрела запоем

В России нередко пользуются интересом сериалы, где обязательно присутствует мистика буквально как отдельный герой. Мы собрали короткую подборку российских мистических сериалов последних лет, которые могли остаться незамеченными — проекты с необъяснимыми явлениями, загадками и напряженной атмосферой.

В Москве расследование серии таинственных исчезновений приводит полицию к бару «Один звонок», чей адрес постоянно меняется и в который попадают лишь по приглашению. Посетителям предлагается непростой выбор: ради одной беседы пожертвовать жизнью, а бармен запускает обратный отсчет. Каждая серия — это отдельная захватывающая история с неожиданным поворотом. Великолепная игра Данилы Козловского является одной из причин, по которой сериал стоит вашего внимания.

Федор Ярцев — обычный менеджер, чья жизнь переломлена падением с двадцатого этажа после семейной ссоры. Он чудом выживает и обнаруживает дар видеть души умерших, становясь посредником между миром живых и покойных. Среди духов — теща, криминальный авторитет из девяностых и давно пропавший отец. Сериал настолько популярен, что в 2025 году он получил второй сезон. Проект не стоит упускать ради оригинального сочетания черной комедии с мистикой и житейской психологией. Для меня сюжет был настолько динамичным, что время пролетело незаметно, а эмоции остались яркие.

«Черное облако»

Двадцатилетняя Ольга обращается к психологу из‑за неконтролируемой агрессии, а вскоре вокруг нее начинают гибнуть близкие. Главная героиня пытается понять: связан ли врач с трагедиями, действует кто‑то посторонний или ее мысли материализуются. При гневе у нее появляется черное облако — что именно происходит с девушкой, остается ключевым вопросом сериала. Великолепное сочетание психологического триллера и мистики. Невероятно интересно смотреть за героями Филиппа Янковского и Виктории Толстогановой.