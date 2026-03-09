Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За такие и Netflix вцепится: эти три мистических российских сериала посмотрела запоем

За такие и Netflix вцепится: эти три мистических российских сериала посмотрела запоем

9 марта 2026 07:00
Кадры из сериалов «Бар «Один звонок», «Закрыть гештальт», «Черное облако»

Подборка мистических российских сериалов. 

В России нередко пользуются интересом сериалы, где обязательно присутствует мистика буквально как отдельный герой. Мы собрали короткую подборку российских мистических сериалов последних лет, которые могли остаться незамеченными — проекты с необъяснимыми явлениями, загадками и напряженной атмосферой.

«Бар «Один звонок»

В Москве расследование серии таинственных исчезновений приводит полицию к бару «Один звонок», чей адрес постоянно меняется и в который попадают лишь по приглашению. Посетителям предлагается непростой выбор: ради одной беседы пожертвовать жизнью, а бармен запускает обратный отсчет. Каждая серия — это отдельная захватывающая история с неожиданным поворотом. Великолепная игра Данилы Козловского является одной из причин, по которой сериал стоит вашего внимания.

«Бар «Один звонок»

«Закрыть гештальт»

Федор Ярцев — обычный менеджер, чья жизнь переломлена падением с двадцатого этажа после семейной ссоры. Он чудом выживает и обнаруживает дар видеть души умерших, становясь посредником между миром живых и покойных. Среди духов — теща, криминальный авторитет из девяностых и давно пропавший отец. Сериал настолько популярен, что в 2025 году он получил второй сезон. Проект не стоит упускать ради оригинального сочетания черной комедии с мистикой и житейской психологией. Для меня сюжет был настолько динамичным, что время пролетело незаметно, а эмоции остались яркие.

«Закрыть гештальт»

«Черное облако»

Двадцатилетняя Ольга обращается к психологу из‑за неконтролируемой агрессии, а вскоре вокруг нее начинают гибнуть близкие. Главная героиня пытается понять: связан ли врач с трагедиями, действует кто‑то посторонний или ее мысли материализуются. При гневе у нее появляется черное облако — что именно происходит с девушкой, остается ключевым вопросом сериала. Великолепное сочетание психологического триллера и мистики. Невероятно интересно смотреть за героями Филиппа Янковского и Виктории Толстогановой.

«Черное облако»
Фото: Кадры из сериалов «Бар «Один звонок», «Закрыть гештальт», «Черное облако»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря Читать дальше 9 марта 2026
После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» Читать дальше 10 марта 2026
Мой герой вовсе не Брагин, он — слабоват: не отрываясь смотрела другой криминальный детектив — Оганесян влюбляет сразу Мой герой вовсе не Брагин, он — слабоват: не отрываясь смотрела другой криминальный детектив — Оганесян влюбляет сразу Читать дальше 10 марта 2026
«Уже не могу работать ночами на износ»: Бурунов подтвердил участие во 2 сезоне «Слова пацана» — что еще известно «Уже не могу работать ночами на износ»: Бурунов подтвердил участие во 2 сезоне «Слова пацана» — что еще известно Читать дальше 9 марта 2026
«Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ «Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ Читать дальше 9 марта 2026
Фанаты «Бандитского Петербурга» до сих пор не знают предысторию: 16 серий сведут с ума — сюжет невероятен Фанаты «Бандитского Петербурга» до сих пор не знают предысторию: 16 серий сведут с ума — сюжет невероятен Читать дальше 9 марта 2026
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований 5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований Читать дальше 9 марта 2026
Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании Читать дальше 9 марта 2026
Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро Читать дальше 9 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше