«Так хотелось дать ему в лицо!»: не поверите, чем Мэттью МакКонахи раздражал своего коллегу во время съемок «Настоящего детектива»

22 января 2026 08:27
Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Вуди Харрельсон был вне себя от гнева.

У звезды культового первого сезона сериала «Настоящий детектив» Мэттью МакКонахи были все шансы нарваться на неприятности. Как выяснилось, его партнёр по съёмкам Вуди Харрельсон не раз был готов пустить в ход кулаки. Эта напряжённость едва не разрушила их дружеские отношения.

Вуди Харрельсон

В недавнем интервью Вуди Харрельсон откровенно рассказал о работе над сериалом. Он признался, что Мэттью МакКонахи иногда выводил его из себя.

«Мне так хотелось дать ему в лицо! Он жутко раздражал меня тем, что полностью слился с ролью. На площадке он был не Мэттью, а Растом Коулом», — сказал Харрельсон.

Сам МакКонахи объяснял это тем, что ему было необходимо сохранять мрачное настроение своего персонажа даже между дублями. Харрельсон же, считавший сериал слишком депрессивным, даже предлагал партнёру добавить в сценарий немного юмора, пытаясь его «расшевелить».

Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Сериал «Настоящий детектив»

Несмотря на внутренние разногласия, первый сезон «Настоящего детектива» стал настоящей телевизионной классикой. Проект получил пять премий «Эмми» и до сих пор считается одной из вершин HBO.

Однако, как недавно подтвердил Вуди Харрельсон, возвращения знаменитого дуэта к ролям детективов Марти Харта и Раста Коула ждать не стоит. Этот этап их совместной работы окончательно завершён.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Настоящий детектив»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
