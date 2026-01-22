«Так хотелось дать ему в лицо!»: не поверите, чем Мэттью МакКонахи раздражал своего коллегу во время съемок «Настоящего детектива»

У звезды культового первого сезона сериала «Настоящий детектив» Мэттью МакКонахи были все шансы нарваться на неприятности. Как выяснилось, его партнёр по съёмкам Вуди Харрельсон не раз был готов пустить в ход кулаки. Эта напряжённость едва не разрушила их дружеские отношения.

Вуди Харрельсон

В недавнем интервью Вуди Харрельсон откровенно рассказал о работе над сериалом. Он признался, что Мэттью МакКонахи иногда выводил его из себя.

«Мне так хотелось дать ему в лицо! Он жутко раздражал меня тем, что полностью слился с ролью. На площадке он был не Мэттью, а Растом Коулом», — сказал Харрельсон.

Сам МакКонахи объяснял это тем, что ему было необходимо сохранять мрачное настроение своего персонажа даже между дублями. Харрельсон же, считавший сериал слишком депрессивным, даже предлагал партнёру добавить в сценарий немного юмора, пытаясь его «расшевелить».

Сериал «Настоящий детектив»

Несмотря на внутренние разногласия, первый сезон «Настоящего детектива» стал настоящей телевизионной классикой. Проект получил пять премий «Эмми» и до сих пор считается одной из вершин HBO.

Однако, как недавно подтвердил Вуди Харрельсон, возвращения знаменитого дуэта к ролям детективов Марти Харта и Раста Коула ждать не стоит. Этот этап их совместной работы окончательно завершён.

