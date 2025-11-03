Меню
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра»

3 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Команда отыскала исторические локации.

«Д’Артаньян и три мушкетёра» навсегда вошли в золотой фонд советского кинематографа. Уникальное обаяние картины возникло благодаря съёмкам в подлинных исторических декорациях, а не в павильонах.

Перед командой Георгия Юнгвальд-Хилькевича стояла почти невыполнимая миссия — отыскать на просторах СССР пейзажи, способные заменить Францию времён кардинала Ришелье. Ограниченный бюджет не помешал кинематографистам исколесить полстраны в поисках локаций, которые позволили бы зрителям ощутить дух романа Дюма.

Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Съемки во Львове

Именно Львову суждено было стать главной площадкой, воплотившей на экране атмосферу старого Парижа. Аутентичная средневековая архитектура города подарила фильму тот самый дух Франции, который невозможно было создать в павильоне.

Улица Снежная навсегда вошла в историю кино как место, где зрители впервые встречают Д’Артаньяна. Двор Бернардинского монастыря преобразился в городок, в котором состоялась судьбоносная встреча с Рошфором.

Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Армянский собор подарил фильму одну из самых запоминающихся сцен — именно в его уютном дворике состоялась тройная дуэль.

Особую славу снискал замок в Свирже. Он с блеском исполнил несколько ролей — от родового гнезда Д’Артаньянов до неприступного Бетюнского монастыря.

Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Съемки в Одессе

Когда потребовалось передать всё великолепие королевского двора, создатели фильма нашли идеальное решение в Одессе. Роскошные интерьеры и знаменитая парадная лестница Оперного театра стали главной сценой для изысканного Марлезонского балета.

А для завершения истории мушкетёров съёмочная группа выбрала двор Одесской киностудии.

Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов.

Фото: Кадры из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979)
Светлана Левкина
