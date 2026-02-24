Меню
Киноафиша Статьи Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»

Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»

24 февраля 2026 14:15
Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Сейчас пожилой артист ведет размеренный образ жизни.

Актёр и певец Василий Васильев, которого зрители запомнили как обаятельного цыгана Яшку из легендарных «Неуловимых мстителей», сейчас живёт тихой и размеренной жизнью в Твери. Ему уже 76 лет, но поклонники советского кино и сейчас вспоминают ту самую роль, сделавшую его знаменитым.

Начало карьеры

Юный Васильев сумел обойти больше восьми тысяч претендентов, чтобы получить ту самую роль цыгана Яшки. Он действительно вырос в настоящем таборе, с детства умел лихо петь под гитару и держаться в седле — эти навыки и стали его главным козырем на кастинге.

Позже актёр снимался и в других немногочисленных картинах, но для миллионов зрителей он навсегда остался именно тем самым Яшкой из «Неуловимых мстителей».

Семья

После оглушительного успеха ленты 16-летний Васильев оказался настоящей звездой и получал множество приглашений от режиссёров, в том числе из-за границы. Однако почти все предложения он отклонил, за исключением единичных, так как посчитал новые роли слишком блёклыми по сравнению с его знаменитым Яшкой.

Вместо продолжения карьеры актёр решил вернуться в деревню, где родился, и потратить полученную зарплату на самое важное — помог матери, купив ей двух коров и лошадь.

«Вел обычную деревенскую жизнь, на том самом коне и работал», — рассказывал Васильев в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Василий Васильев сегодня

Сейчас Васильеву 76 лет, и он с доброй иронией замечает, что в нём уже вряд ли узна́ют того самого Яшку-цыгана. Но поклонники старого кино всё равно часто останавливают его на улицах Твери, просят сфотографироваться, и он никогда не отказывает в общении.

Ещё с 90-х актёр живёт и работает в этом городе, руководит цыганским культурным центром, счастлив в браке и души не чает во внуках.

Фото: Кадры из фильма «Неуловимые мстители» (1966)
Светлана Левкина
