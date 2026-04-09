«Я все время чувствовал себя слабым звеном»: почему роль Старого в сериале «Встать на ноги» далась Куценко тяжелее всех

9 апреля 2026 10:23
Кадр из сериала «Встать на ноги»

Актер считал себя ненужным на съемочной площадке.

Сериал «Встать на ноги» наделал много шума ещё до премьеры, а после выхода только усилил интерес к себе. Проект обсуждают не только из-за темы, но и из-за актёрских работ.

За роль Старого Гоша Куценко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Новый сезон», однако сам актёр подчёркивает, что это была одна из самых сложныхработ за всю его карьеру.

«Там нечего играть»

Куценко неожиданно откровенно рассказал, что именно эта роль далась ему сложнее многих предыдущих. Об этом персонаже он поговорил с «Газетой.Ru».

«Для меня роль Старого стала одной из самых сложных в карьере, потому что там нечего играть. Ты играешь жесткого, закрытого человека, и вся история про то, как он постепенно начинает “вставать на ноги”, в том числе эмоционально. Только ближе к финалу у меня появилось пространство для игры».

На фоне ярких персонажей его герой выглядит почти незаметным, и это было осознанным решением.

«У всех были характерные роли, яркие, иногда комедийные. У всех образы, все на высоте, а у меня — минимализм. У меня на переднем плане проходил Антон с кружкой, и все смотрели на него».

«Я чувствовал себя слабым звеном»

Такой минимализм оказался для актёра непростым испытанием. Он признаётся, что во время съёмок чувствовал себя неуверенно и даже уязвимо.

«Конечно. Я даже жаловался. У меня почти не было дубля, после которого режиссер вышел бы и сказал: “Гоша, класс”. Он все время проходил мимо. Я спрашивал: “Ну как?” Он отвечал: “Сейчас, сейчас покрутим”. Я все время чувствовал себя слабым звеном».

В итоге именно эта сдержанность и минимализм сработали лучше любых ярких сцен. Герой не делает резких шагов, он меняется постепенно, и за этим действительно интересно наблюдать.

Сейчас сериал уже полностью вышел на стриминговых площадках, его можно посмотреть целиком. На «Кинопоиске» у проекта рейтинг около 7, 9 и для такого формата это уверенный результат.

Фото: Кадр из сериала «Встать на ноги»
Екатерина Адамова
