Киноафиша Статьи «Я не смогла поставить на паузу»: 5 сериалов, которые если включишь, то пропадаешь минимум на вечер

20 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Жизни матрёшки», «1899», «Бумажный дом»

Это картины выстроены так, что каждая серия логично тянет за собой следующую и не даёт остановиться.

Выбрали для вас пять сериалов, которые легко уходят залпом. У них разный жанр, настроение и темп, но есть общее качество: каждый следующий эпизод логично вытекает из предыдущего, и выключать их просто не хочется.

«Жизни матрёшки» (2019–2022)

Главная героиня Надя застревает во временной петле: каждый раз после смерти она возвращается к одному и тому же моменту на вечеринке в Нью-Йорке.

Постепенно становится ясно, что дело не только в ней одной — в такой же ловушке оказывается ещё один человек. Сюжет шаг за шагом раскрывает прошлое героев и причины происходящего, связывая личные травмы с самой природой этого зацикленного мира.

«Жизни матрёшки» (2019–2022)

«Хорошая американская семья» (2025)

Сериал рассказывает историю приёмной семьи, усыновившей девочку с редкой формой карликовости.

Сначала зритель видит происходящее глазами родителей, затем — со стороны самой Натальи.

По мере развития сюжета всплывают противоречия, судебные решения и детали, которые полностью меняют восприятие истории.

«Хорошая американская семья» (2025)

«1899» (2022)

Пассажиры корабля «Цербер» отправляются в Нью-Йорк и получают сигнал бедствия от судна-близнеца «Прометей», исчезнувшего несколько месяцев назад.

После встречи с пустым кораблём и загадочным мальчиком события начинают выходить за рамки привычной логики. Каждая серия добавляет новые факты о пассажирах и их прошлом, постепенно собирая общую картину происходящего.

«1899»

«Рассказ служанки» (2017–2025)

Действие разворачивается в тоталитарном государстве Галаад, где немногие фертильные женщины используются как суррогатные матери.

Главная героиня Джун проходит путь от бесправной служанки до человека, пытающегося выжить и сохранить связь с прошлой жизнью. Сюжет строится вокруг её попыток защитить себя, своего ребёнка и найти выход из системы, пишет дзен-канал КиноБуква.

«Рассказ служанки»

«Бумажный дом» (2017–2021)

Группа преступников под руководством Профессора захватывает Испанский королевский монетный двор, чтобы напечатать миллиарды евро. История развивается через череду переговоров, ловушек и внутренних конфликтов внутри команды.

Каждый шаг ограбления раскрывает новые детали плана и мотивы участников, а параллельно развиваются отношения между преступниками и полицией.

«Бумажный дом»

Фото: Кадр из сериала «Жизни матрёшки», «Хорошая американская семья», «1899», «Рассказ служанки», «Бумажный дом»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
