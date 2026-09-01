«Я и сам фанат, у меня прав не меньше»: создатели сериала «Трудно быть богом» — о сложности экранизации Стругацких

Сценарист признается: переносить на экран Стругацких было страшно даже ему.

Похоже, премьера «Трудно быть богом» станет одним из самых заметных событий нового российского сериалного сезона. За проектом стоят Фёдор Бондарчук и сценарист Андрей Золотарёв, которым пришлось перенести сложный философский мир братьев Стругацких на современный экран.

И сразу возникает главный вопрос: насколько вообще трудно быть богом?

На него Бондарчук ответил неожиданно:

«Точно понял, что трудно быть человеком…»

Самый масштабный проект Бондарчука

Для режиссера и продюсера этот сериал имеет особое значение. Бондарчук отметил, что в этом году исполняется 40 лет его работы в кино. За это время он успел спродюсировать более 70 фильмов и сериалов.

Но именно «Трудно быть богом» он выделяет отдельно:

«„Трудно быть богом“ — самый сложный и самый масштабный проект в моей биографии».

Звучит серьезно, особенно учитывая количество крупных проектов, которыми Бондарчук занимался за свою карьеру.

Даже сценаристу было страшно

Отдельная история — работа Андрея Золотарёва над сценарием. Ведь «Трудно быть богом» для многих поклонников Стругацких практически неприкосновенное произведение.

«Мне очень страшно, но меня извиняет только одно — я сам такой же фанат Стругацких, у меня прав не меньше, чем у других», — отметил Золотарев.

И, пожалуй, именно это объясняет подход создателей. Они не скрывают, что понимали ответственность перед читателями, но одновременно хотели рассказать историю так, чтобы она была интересна современному зрителю.

Съемки оказались непростыми

Одним из самых сложных этапов стала работа в Иране. Именно туда съемочная группа отправилась в поисках подходящей натуры, но практически в момент подготовки к съемкам там начался вооруженный конфликт.

Бондарчук вспоминает, что первый звонок по этому поводу получил от министра культуры Ольги Любимовой. Дальше пришлось решать, как безопасно вывести команду со съемочной площадки.

В итоге производство удалось продолжить.

Теперь остается дождаться премьеры и увидеть, удалось ли создателям сохранить дух Стругацких и одновременно сделать сериал зрелищным и понятным сегодняшней аудитории.

Одно уже понятно: Бондарчук ставит на «Трудно быть богом» по-крупному. А после его слов о самом масштабном проекте в карьере ожидания от премьеры становятся еще выше.

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