Warner Bros. анонсировала точную дату премьеры «Minecraft в кино 2»: Джек Блэк и Момоа снова в игре, а Алекс - не та, кем кажется

После финала первого фильма «Майнкрафт в кино» зрители не переставали спорить: что будет дальше со Стивом и таинственной Алекс? Теперь студия Warner Bros. сняла интригу — и запустила новую.

Сиквел под названием «Minecraft в кино 2» обещает показать мир блоков с другой стороны — там, где привычная игра превращается в битву за выживание. И, кстати, точная дата уже имеется.

Новый уровень игры

В первой части Стив, скромный продавец, случайно оказался в Верхнем мире — реальности, где всё состоит из кубов, а опасность может поджидать даже за деревом.

Вместе с героями Джейсона Момоа, Эммы Майерс и Даниэль Брукс он спасал Вселенную, но концовка оставила больше вопросов, чем ответов. Кто такая Алекс? Почему она появилась именно тогда, когда портал уже был открыт? И что за тьма пробуждается по ту сторону?

Ответы зрители узнают 23 июля 2027 года — именно на эту дату Warner Bros. назначила премьеру. На официальной странице франшизы уже появился постер с надписью: «Идёт застройка местности. Увидимся в кинотеатрах». На нём фанаты разглядели силуэт Крипера и едва заметный след портала в Нижний мир.

Кто вернётся и чего ждать

Джек Блэк снова сыграет Стива — только теперь не растерянного новичка, а героя, которому придётся защищать саму структуру реальности. Режиссёр Джаред Хесс, работавший и над первой частью, готовит фильм масштабнее и темнее. По слухам, вторая часть введёт новые биомы и существ, которых не было даже в оригинальной игре.

Первая «Minecraft в кино» собрала почти миллиард долларов при смешанных отзывах критиков, но именно зрительская любовь дала франшизе второй шанс. Теперь осталось главное — чтобы этот мир не рухнул под тяжестью собственных блоков.

