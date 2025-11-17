Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы

Загадочный Хищник давно стал иконой фантастического жанра. Его грозный облик узнают миллионы, однако некоторые детали остаются загадкой.
Например, ни один фильм не объясняет происхождение дредов на его голове и их практическое назначение.
Образ Хищника
Первоначальный облик монстра в фильме 1987 года «Хищник» сильно отличался от знакомого нам. Существо задумывалось более вытянутым и звериным, с огромными желтыми глазами и головой, напоминающей лошадиный череп. Однако после многочисленных переработок дизайн стал более человекоподобным.
В итоге зрители увидели высокое мускулистое создание с длинными когтями и кожей, похожей на акулью. Большую часть экранного времени персонаж скрывал лицо под маской, но в кульминационный момент снимал ее, открывая паукообразные черты.
Дреды Хищника
Эффектные дреды Хищника сразу привлекают внимание. Они украшены металлическими кольцами и развеваются при каждом движении головы.
Однако это вовсе не волосы, как может показаться. Согласно расширенной вселенной, эти черепные отростки служат сложными сенсорными органами. Они помогают яутджа сохранять равновесие и мгновенно реагировать на опасность.
При этом Хищники явно заботятся о своем внешнем виде, украшая отростки декоративными элементами. Разные особи демонстрируют разнообразие в окраске — кроме классических черных, встречаются синие и красные дреды. У старейшин этого вида отростки иногда даже седеют, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».
Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа.