«Укрытие», понятное дело, тоже в списке: 5 триллеров, действие которых происходит в бункере

Истории, где замкнутое пространство работает против героев.

Фильмы про бункеры редко ограничиваются одним страхом. Здесь всегда есть изоляция, недоверие и вопрос, который звучит с первых минут: а что, если снаружи не так опасно, как внутри?

В этой подборке — пять триллеров, где подземное убежище становится главным источником тревоги.

«Укрытие» (2011)

История обычного мужчины, которого начинают преследовать пугающие сны о надвигающейся катастрофе. Постепенно тревога перерастает в навязчивую идею, и он решает построить бункер, чтобы защитить семью.

Зритель до самого конца не понимает, спасает ли он близких или медленно теряет связь с реальностью.

Рейтинг IMDb — 7,3.

«Бункер» (2011)

Психологический триллер о дирижере, чья идеальная жизнь начинает рушиться после исчезновения невесты. Новый роман кажется шансом начать сначала, но в доме постепенно раскрываются тревожные тайны.

Подземное помещение здесь — часть опасной игры, где прошлое не отпускает, а доверие становится слабым местом.

Рейтинг IMDb — 7,3.

«Кловерфилд, 10» (2016)

Молодая женщина приходит в себя в бункере после аварии и узнаёт, что мир снаружи якобы уничтожен.

Хозяин убежища уверяет, что выходить смертельно опасно, но его поведение вызывает слишком много вопросов.

Фильм мастерски работает с неопределённостью: опасность может быть по обе стороны двери.

Рейтинг IMDb — 7,2.

«Комната страха» (2002)

Мать и дочь оказываются заперты в специальном защитном помещении собственного дома, когда туда врываются грабители.

Бункер становится единственным шансом выжить, но одновременно и ловушкой.

Триллер строится на постоянном противостоянии у закрытой двери и давлении времени.

Рейтинг IMDb — 6,8.

«Дитя робота» (2019)

После исчезновения человечества девочка растет в бункере под присмотром искусственного интеллекта.

Машина уверяет, что внешний мир мёртв, но появление незнакомки ставит под сомнение всё, чему героиню учили.

Рейтинг IMDb — 6,7.

