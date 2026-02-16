«Укрытие», понятное дело, тоже в списке: 5 триллеров, действие которых происходит в бункере

Фильмы про бункеры редко ограничиваются одним страхом. Здесь всегда есть изоляция, недоверие и вопрос, который звучит с первых минут: а что, если снаружи не так опасно, как внутри?
В этой подборке — пять триллеров, где подземное убежище становится главным источником тревоги.
«Укрытие» (2011)
История обычного мужчины, которого начинают преследовать пугающие сны о надвигающейся катастрофе. Постепенно тревога перерастает в навязчивую идею, и он решает построить бункер, чтобы защитить семью.
Зритель до самого конца не понимает, спасает ли он близких или медленно теряет связь с реальностью.
Рейтинг IMDb — 7,3.
«Бункер» (2011)
Психологический триллер о дирижере, чья идеальная жизнь начинает рушиться после исчезновения невесты. Новый роман кажется шансом начать сначала, но в доме постепенно раскрываются тревожные тайны.
Подземное помещение здесь — часть опасной игры, где прошлое не отпускает, а доверие становится слабым местом.
Рейтинг IMDb — 7,3.
«Кловерфилд, 10» (2016)
Молодая женщина приходит в себя в бункере после аварии и узнаёт, что мир снаружи якобы уничтожен.
Хозяин убежища уверяет, что выходить смертельно опасно, но его поведение вызывает слишком много вопросов.
Фильм мастерски работает с неопределённостью: опасность может быть по обе стороны двери.
Рейтинг IMDb — 7,2.
«Комната страха» (2002)
Мать и дочь оказываются заперты в специальном защитном помещении собственного дома, когда туда врываются грабители.
Бункер становится единственным шансом выжить, но одновременно и ловушкой.
Триллер строится на постоянном противостоянии у закрытой двери и давлении времени.
Рейтинг IMDb — 6,8.
«Дитя робота» (2019)
После исчезновения человечества девочка растет в бункере под присмотром искусственного интеллекта.
Машина уверяет, что внешний мир мёртв, но появление незнакомки ставит под сомнение всё, чему героиню учили.
Рейтинг IMDb — 6,7.
Также прочитайте:Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1