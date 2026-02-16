Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Укрытие», понятное дело, тоже в списке: 5 триллеров, действие которых происходит в бункере

«Укрытие», понятное дело, тоже в списке: 5 триллеров, действие которых происходит в бункере

16 февраля 2026 16:11
Кадр из фильма «Укрытие», «Кловерфилд, 10», «Дитя робота»

Истории, где замкнутое пространство работает против героев.

Фильмы про бункеры редко ограничиваются одним страхом. Здесь всегда есть изоляция, недоверие и вопрос, который звучит с первых минут: а что, если снаружи не так опасно, как внутри?

В этой подборке — пять триллеров, где подземное убежище становится главным источником тревоги.

«Укрытие» (2011)

История обычного мужчины, которого начинают преследовать пугающие сны о надвигающейся катастрофе. Постепенно тревога перерастает в навязчивую идею, и он решает построить бункер, чтобы защитить семью.

Зритель до самого конца не понимает, спасает ли он близких или медленно теряет связь с реальностью.

Рейтинг IMDb — 7,3.

«Укрытие»

«Бункер» (2011)

Психологический триллер о дирижере, чья идеальная жизнь начинает рушиться после исчезновения невесты. Новый роман кажется шансом начать сначала, но в доме постепенно раскрываются тревожные тайны.

Подземное помещение здесь — часть опасной игры, где прошлое не отпускает, а доверие становится слабым местом.

Рейтинг IMDb — 7,3.

«Бункер»

«Кловерфилд, 10» (2016)

Молодая женщина приходит в себя в бункере после аварии и узнаёт, что мир снаружи якобы уничтожен.

Хозяин убежища уверяет, что выходить смертельно опасно, но его поведение вызывает слишком много вопросов.

Фильм мастерски работает с неопределённостью: опасность может быть по обе стороны двери.

Рейтинг IMDb — 7,2.

«Кловерфилд, 10»

«Комната страха» (2002)

Мать и дочь оказываются заперты в специальном защитном помещении собственного дома, когда туда врываются грабители.

Бункер становится единственным шансом выжить, но одновременно и ловушкой.

Триллер строится на постоянном противостоянии у закрытой двери и давлении времени.

Рейтинг IMDb — 6,8.

«Комната страха» (2002)

«Дитя робота» (2019)

После исчезновения человечества девочка растет в бункере под присмотром искусственного интеллекта.

Машина уверяет, что внешний мир мёртв, но появление незнакомки ставит под сомнение всё, чему героиню учили.

Рейтинг IMDb — 6,7.

«Дитя робота»

Также прочитайте:Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1

Фото: Кадр из фильма «Укрытие» (2011), «Бункер» (2011), «Кловерфилд, 10» (2016), «Комната страха» (2002), «Дитя робота» (2019)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные Читать дальше 14 февраля 2026
От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала Читать дальше 17 февраля 2026
Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Читать дальше 17 февраля 2026
Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля Читать дальше 16 февраля 2026
5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста 5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста Читать дальше 16 февраля 2026
Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь Читать дальше 16 февраля 2026
5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец» 5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец» Читать дальше 15 февраля 2026
Наследник «Эпидемии» и «28 дней спустя»: фанатам вирусных хорроров нельзя пропустить «Заразу» с Нисоном от автора «Парка Юрского периода» Наследник «Эпидемии» и «28 дней спустя»: фанатам вирусных хорроров нельзя пропустить «Заразу» с Нисоном от автора «Парка Юрского периода» Читать дальше 14 февраля 2026
Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше