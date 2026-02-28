«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало

Второй сезон «Ландышей» завершился. Миллионы зрителей обсуждают финал и уже ждут третий сезон. Проект по-прежнему остаётся одним из самых заметных ромкомов последних лет. Однако вместе с восторгом появилась и ощутимая волна критики. Что именно разочаровало часть аудитории?

Сценаристы сделали ставку на тяжёлую драму. Лёха возвращается с ПТСР, депрессией и контузией третьей степени, получает звание Героя России. Физически он здоров, но прикован к креслу психосоматикой.

Проблема в подаче. Врач сначала просит Катю не говорить правду, затем сам сообщает пациенту, что тот может ходить. Осознание вины — и герой буквально встаёт. Для многих зрителей это выглядело слишком упрощённым решением сложной травмы.

Отдельные споры вызвала линия Светы. В финале третьей серии она заявляет о беременности от Данилина. Фанаты сразу подсчитали сроки. «Там по срокам у нее уже живот должен быть… Чем дальше в лес, тем бредовее. Полное разочарование», — писали пользователи.

Критиковали и общий тон. «Дело в искусственности и неправдоподобности происходящего. Все герои картонные и говорят заученный текст», — цитирует комментаторов портал «СтарХит».

В Сети звучали и более резкие оценки:

«Чуда не случилось. Примитивно, банально, скучно. Полностью ушло очарование первого сезона»; «Если первая часть смотрелась на одном дыхании, вторая часть — полный провал! Лучше бы вообще не снимали»; «Выдавливание слез должно быть порционным… а когда сопли каждые пять минут — это перебор».

Музыкальные номера тоже разделили публику. Одним они понравились больше первого сезона, другим показались избыточными.

Парадокс в том, что «Ландыши» всё равно обсуждают активно. Просто теперь спорят не о романтике, а о том, выдержит ли история третий сезон.