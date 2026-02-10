Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей

Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей

10 февраля 2026 20:33
Кадр из фильма «Троя»

История против фильма.

Исследователи прошлого неоднократно отмечали, что исторические фильмы нередко грешат ошибками и отступлениями от подлинных событий. А это недопустимо для создателей подобных кинопроектов. Порой экранизации, основанные на древних текстах, отличаются от первоисточников радикально.

Тем не менее, такие ленты продолжают выходить каждый год и пользоваться огромным зрительским успехом.

Более 20 лет назад появилась кинолента «Троя», основанная на «Илиаде» Гомера. Что же в ней не так?

Прежде всего, стоит отметить, что в произведении Гомера Ахиллес и Патрокл связаны особыми узами, однако в фильме «Троя» они представлены как двоюродные братья. Ахиллес выступает в роли наставника своего младшего родственника.

Согласно «Илиаде», осада Трои длилась около десяти лет: греки не могли прорвать оборону города, и лишь спустя долгое время нашли способ проникнуть внутрь. В фильме же, судя по внешнему виду персонажей, этот период времени гораздо меньше, поскольку никто из героев особо не изменился.

В киноленте Агамемнон изображен как отрицательный персонаж и он погибает, хотя в действительности он пережил Троянскую войну.

Версия гибели Ахиллеса также отличается от гомеровской: в фильме Парис смертельно ранит героя в пятку и спасается бегством вместе со своей сестрой. В «Илиаде» же Парис погибает от отравленной стрелы.

История Елены прекрасной также содержит немало неточностей. В «Илиаде» ее родителями были царь и царица Спарты, что делает ее уроженкой этого города. Следовательно, признание Елены Парису в фильме о том, что Спарта ей чужда, является еще одной ложью.

Фото: Кадр из фильма «Троя»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара» 355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара» Читать дальше 11 февраля 2026
Дамблдор так и не удосужился раскрыть Гарри правду о крестражах: хитрый план или простая случайность? Дамблдор так и не удосужился раскрыть Гарри правду о крестражах: хитрый план или простая случайность? Читать дальше 11 февраля 2026
Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей Читать дальше 11 февраля 2026
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж» Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж» Читать дальше 10 февраля 2026
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана Читать дальше 10 февраля 2026
102 млн просмотра на Netflix еще в 2024 году: это продолжение ждет весь мир — подробности известны 102 млн просмотра на Netflix еще в 2024 году: это продолжение ждет весь мир — подробности известны Читать дальше 10 февраля 2026
Артемий Лебедев безжалостно критикует всё, но эти три фильма он назвал любимыми: ни одного советского хита в списке Артемий Лебедев безжалостно критикует всё, но эти три фильма он назвал любимыми: ни одного советского хита в списке Читать дальше 10 февраля 2026
Карл, а где логика? Нейросеть изучила всех «Терминаторов» и показала 5 жутких ляпов — они меняют понимание всей киносерии Карл, а где логика? Нейросеть изучила всех «Терминаторов» и показала 5 жутких ляпов — они меняют понимание всей киносерии Читать дальше 9 февраля 2026
Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше