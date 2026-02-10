Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей

Исследователи прошлого неоднократно отмечали, что исторические фильмы нередко грешат ошибками и отступлениями от подлинных событий. А это недопустимо для создателей подобных кинопроектов. Порой экранизации, основанные на древних текстах, отличаются от первоисточников радикально.

Тем не менее, такие ленты продолжают выходить каждый год и пользоваться огромным зрительским успехом.

Более 20 лет назад появилась кинолента «Троя», основанная на «Илиаде» Гомера. Что же в ней не так?

Прежде всего, стоит отметить, что в произведении Гомера Ахиллес и Патрокл связаны особыми узами, однако в фильме «Троя» они представлены как двоюродные братья. Ахиллес выступает в роли наставника своего младшего родственника.

Согласно «Илиаде», осада Трои длилась около десяти лет: греки не могли прорвать оборону города, и лишь спустя долгое время нашли способ проникнуть внутрь. В фильме же, судя по внешнему виду персонажей, этот период времени гораздо меньше, поскольку никто из героев особо не изменился.

В киноленте Агамемнон изображен как отрицательный персонаж и он погибает, хотя в действительности он пережил Троянскую войну.

Версия гибели Ахиллеса также отличается от гомеровской: в фильме Парис смертельно ранит героя в пятку и спасается бегством вместе со своей сестрой. В «Илиаде» же Парис погибает от отравленной стрелы.

История Елены прекрасной также содержит немало неточностей. В «Илиаде» ее родителями были царь и царица Спарты, что делает ее уроженкой этого города. Следовательно, признание Елены Парису в фильме о том, что Спарта ей чужда, является еще одной ложью.