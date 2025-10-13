Всего 400 км от Москвы и попадаешь в 2004 год: где снимали сериал «Камбэк»

Драматический триллер «Камбэк» с Александром Петровым в главной роли погружает зрителей в ностальгическую атмосферу нулевых. Во многом этот эффект достигнут благодаря тщательному выбору съёмочных площадок.
Создателям фильма не пришлось уезжать далеко от столицы — все необходимые локации были найдены в одном из крупных российских городов.
Где снимали «Камбэк»
Действие картины погружает зрителя в 2004 год, и главной локацией становится Нижний Новгород. Режиссёр Динар Гарипов не случайно выбрал этот город — он отметил его уникальную фактурность и особую атмосферу, идеально передающую дух времени.
Для создания достоверной картины нулевых съёмочная группа использовала более двадцати узнаваемых нижегородских мест. Среди них — живописная Рождественская улица и стадион «Водник», расположенный недалеко от центра города.
Также в кадр попали уютный зеленый Автозаводский парк, расположенный в рабочем районе Нижнего, легендарный кинотеатр «Россия», сейчас уже закрытый, и шумный рынок.
Хотя часть съёмок проходила в Москве и Подмосковье, именно нижегородские пейзажи стали главными.
Сюжет сериала «Камбэк»
В начале нулевых в Нижнем Новгороде трое подростков случайно спасают бездомного по прозвищу Компот, полностью утратившего память. Школьники решают помочь незнакомцу восстановить его прошлое, не подозревая, насколько глубоко эта история связана с жизнью всего города.
Постепенно расследование превращается в сложный пазл, где потерянная память одного человека становится ключом к чужим секретам, застарелым обидам и скрытым конфликтам.
Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Петров так гордится ролью бомжа в «Камбэке».