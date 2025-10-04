Жуткие шрамы и следы ожогов: почему Петров так гордится ролью бомжа в «Камбэке»

Несколько лет назад имя Александра Петрова можно было встретить буквально в каждом третьем проекте, который выходит на экраны. Сейчас актер снизил интенсивность съемок и придирчиво выбирает картины, на которые соглашается.

Тем ценнее каждая премьера с его участием. Сегодня, 4 октября, стартовал сериал «Камбэк», где Петров сыграл очень неоднозначного героя.

Сюжет сериала «Камбэк»

Действие сериала «Камбэк» разворачивается в Нижнем Новгороде начала 2000-х. Трое друзей — Юра, Олег и Птаха — начинают опекать бездомного по кличке Компот.

Угрюмый бродяга однажды выручил ребят из серьезной криминальной истории. Теперь он может рассчитывать на регулярное угощение из школьного буфета.

Подростки также решают помочь ему раскрыть тайну прошлого. Дело в том, что Компот совершенно не помнит свою жизнь до появления на улице.

Детали сериала «Камбэк»

Узнать Александра Петрова в образе Компота было почти невозможно. Его лицо скрывали неопрятная борода, грубые шрамы и следы ожогов. Актеру приходилось проводить долгие часы в гримерном кресле.

Сам Петров называет эту роль серьезной драматической работой. Он ставит ее в один ряд со своими героями в «Тексте» и «Звоните ДиКаприо!».

«Мой Компот — один из самых интересных персонажей в моей карьере. Я безгранично верю в этот сериал», — делился актер.

Съемки проекта проходили в Нижнем Новгороде, Москве и Подмосковье. Автором идеи выступил Илья Куликов, уже сотрудничавший с Петровым в «Полицейском с Рублевки».

Первые две серии уже доступны на «Кинопоиске». Новые эпизоды будут выходить еженедельно вплоть до 15 ноября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Петров ушел из «Полицейского с Рублёвки».