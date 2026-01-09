Меню
Все ждали Шаламе, а выстрелил ДиКаприо: «Битва за битвой» разнесла номинации Гильдии актеров — 1 марта включаем Netflix и смотрим победителя

9 января 2026 11:50
Кадр из фильма «Битва за битвой»

Этот фильм отличился в 2025 году и продолжает собирать награды в 2026-ом.

«Битва за битвой» уверенно выходит в фавориты наградного сезона. Гильдия актеров США объявила номинантов своей премии, и именно фильм Пола Томаса Андерсона оказался в центре внимания.

Картина получила сразу несколько ключевых упоминаний и теперь выглядит главным претендентом на победы. Итоги вручат 1 марта, трансляцию покажет Netflix.

Фильм, который обошел всех

«Битва за битвой» установила рекорд по количеству номинаций среди игровых фильмов этого года. В списке оказались почти все главные актерские категории, что редко случается даже с большими студийными проектами. Леонардо ДиКаприо номинирован за главную мужскую роль, а Чейз Инфинити — за женскую.

Кроме того, фильм получил сразу два места в категории мужской роли второго плана — за работу Бенисио Дель Торо и Шона Пенна. Тияна Тейлор также претендует на награду за женскую роль второго плана. Отдельно отмечены каскадеры и весь актерский ансамбль.

Кто составит конкуренцию

В мужской категории в этом году собралась сильная компания. Помимо ДиКаприо, за награду поборются Тимоти Шаламе за «Марти Великолепный», Итан Хоук за «Голубую луну», Майкл Б. Джордан за «Грешников» и Джесси Племонс за «Бугонию».

У женщин интрига не меньше. В списке — Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Чейз Инфинити и Эмма Стоун. Здесь нет явного лидера, но внимание индустрии явно приковано к Инфинити, которая в этом сезоне все чаще оказывается в наградных списках.

Что происходит в сериалах

В телевизионных номинациях неожиданно вырвался вперед комедийный сериал Apple TV «Киностудия». Он получил пять упоминаний и теперь выглядит главным претендентом на актерские награды среди проектов для стриминга.

Премия SAG традиционно считается одним из самых точных индикаторов «Оскара». Если актеры поддерживают фильм, его шансы в Голливуде резко растут. И сейчас «Битва за битвой» явно находится именно в такой позиции.

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
