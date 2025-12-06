Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря

Почему напряжённый мини-сериал так поляризовал аудиторию — и что в нём работает лучше всего.

Сериал «Во всём виновата она» основан на романе Андреа Мары, и на экране эта история превратилась в тревожный, цепляющий, местами мучительно медленный детектив о страхах родителей.

В центре сюжета — Марисса, которая приходит забрать сына от его друга, но не находит его. Вскоре выясняется: Майло забрала неизвестная женщина, а расследование раскрывает тайны, о которых семья предпочла бы молчать.

Актрисы, которые вытягивают историю

Одно из главных достоинств мини-сериала — актёрский ансамбль. София Лиллис, Дакота Фаннинг и Сара Снук задают тон — спокойный, тревожный, пронзительный.

Каждая из них играет хрупкость и силу в одном кадре, и зрители сходятся во мнении: наблюдать за ними — одно удовольствие.

Критики отмечают, что именно Сара Снук дает истории эмоциональный стержень: её героиня становится центром, вокруг которого вращаются тайны и недосказанности.

Почему критики недоумевают

Несмотря на высокие оценки, рецензии получились смешанными. На Rotten Tomatoes — 75% «свежести», на IMDb — 7,7. На «Кинопоиске» — 7,4. Но значительная часть критиков уверена: сериал мог бы быть гораздо сильнее, если бы создатели убрали пару эпизодов.

«Оценки у сериала очень хорошие, что странно. Это максимально затянутое развлечение, из которого следует просто вырезать 2-3 эпизода без потери качества. И еще название… «Во всем виновата она» как бы намекает, что не она. Это как назвать роман «Убийца – садовник», а преступником будет официант», — удивляется автор дзен-канала «Первый ряд».

А зрители — в полном восторге

Зрительские отзывы совсем другие. Многие признаются: начали смотреть поздно вечером и не смогли остановиться. Отмечают напряжённую атмосферу, продуманную структуру, чувство тревоги, которое держится от первой серии до финала, и ту самую «головоломку», где каждая деталь играет роль.

Многим откликается и тема страха потерять ребёнка — простой, но очень сильный эмоциональный мотор истории. Даже те, кого раздражает темп, соглашаются: актриса Снук здесь выдаёт одну из лучших работ за последние годы.

