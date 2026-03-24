Все пересматривают «Трех котов» снова и снова, но очевидных ляпов не замечают: что не так (фото)

24 марта 2026 11:50
Создатели сделали нелепые ошибки.

Сериал «Три кота» в России пользуется особой популярностью. Он настолько увлекателен, что зрители совершенно не замечают ошибок, многие из которых слишком явные. Мы расскажем вам киноляпы двух популярных серий — «Самолет» и «Ресторан».

«Ресторан»

Серию «Ресторан» можно похвалить за красоту и эстетику. Зима, ночная сцена, нарядная семья котов и богатый интерьер ресторана производят сильное впечатление. Вместе с тем ляп кроется в свадебной фотографии, где у папы-кота нет волос. Это выглядит странно, ведь в серии «Фотосессия» показано, что в молодости у него была густая шевелюра.

Причина частично ясна. Эпизод «Фотосессия» вышел позже «Ресторана». Значит образ волосатого молодого кота-папы тогда еще не был продуман, но это ляп.

«Самолет»

В серии «Самолет» выясняется, что папа боится перелетов, и мама просит у стюардессы капли валерьянки для Коти. Но в «Воздушном шаре» показано, что в молодости он пилотировал воздушные шары. Эти два факта между собой не согласуются. Действие валерьянки для котов, кстати, не слишком с седативным эффектом. Это мощный стимулятор для ЦНС и препарат вовсе не расслабляет.

Камилла Булгакова
