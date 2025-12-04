Меню
Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты

4 декабря 2025 18:37
Кадр из мультсериала «Семья шпиона»

Вот-вот чуть подождать — и уже развязка.

Все уже сидят как на иголках: сюжет закручивается, ставки растут, Аня снова читает мысли не в тех местах — но главное остаётся за кадром. Когда же выйдут финальные эпизоды третьего сезона «Семьи шпиона»? Фандом ждёт развязку как контрольной в Академии Иден: страшно, волнительно и уже невозможно отложить.

Новый сезон — новые угрозы

Третий сезон «Spy × Family» стартовал 4 октября 2025 года, и тон сразу стал жёстче. Лойд продолжает операцию «Стрикс», Йор балансирует между супружескими обязанностями и заказами, а Аня пытается спасти мир… своими методами, которые чаще всего начинают с фразы «я случайно». Но в этот раз всё куда серьёзнее.

Момент истины в Академии

Теперь Аня работает усерднее: мечтает заполучить новые звёзды «Стелла», улучшить отношения с Дэмианом и наконец помочь отцу приблизиться к Десмонду. Но у школы появляется новый враг — строгая наставница миссис Болт, которая выставляет взыскания легче, чем Аня успевает открыть рот.

Поскольку даже дисциплинарный выговор может сломать план WISE, судьба всей операции висит на волоске.

Кадр из мультсериала «Семья шпиона»

Когда ждать финал

И вот то, ради чего все следят за обновлениями:

  • 11 серия — 6 декабря 2025
  • 12 серия — 13 декабря 2025

Два эпизода, две недели и одна развязка, которая может перевернуть миссию, семью и весь курс манги.

Как всё начиналось

Напомним: в первом сезоне Лойд создал фиктивную семью ради задания, абсолютно не подозревая, что жена — убийца, а приёмная дочь — телепат. Но именно их странный союз стал центром истории, который зрители теперь ждут к развязке едва ли не сильнее, чем Лойд ждёт момента встретиться с Десмондом.

Третий сезон тоже включает 12 серий, производство вновь разделили Wit Studio и CloverWorks. И финал уже рядом — остаётся только дождаться середины декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал про прошлое Лойда.

Фото: Кадр из мультсериала «Семья шпиона»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
