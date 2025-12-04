Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты

Все уже сидят как на иголках: сюжет закручивается, ставки растут, Аня снова читает мысли не в тех местах — но главное остаётся за кадром. Когда же выйдут финальные эпизоды третьего сезона «Семьи шпиона»? Фандом ждёт развязку как контрольной в Академии Иден: страшно, волнительно и уже невозможно отложить.

Новый сезон — новые угрозы

Третий сезон «Spy × Family» стартовал 4 октября 2025 года, и тон сразу стал жёстче. Лойд продолжает операцию «Стрикс», Йор балансирует между супружескими обязанностями и заказами, а Аня пытается спасти мир… своими методами, которые чаще всего начинают с фразы «я случайно». Но в этот раз всё куда серьёзнее.

Момент истины в Академии

Теперь Аня работает усерднее: мечтает заполучить новые звёзды «Стелла», улучшить отношения с Дэмианом и наконец помочь отцу приблизиться к Десмонду. Но у школы появляется новый враг — строгая наставница миссис Болт, которая выставляет взыскания легче, чем Аня успевает открыть рот.

Поскольку даже дисциплинарный выговор может сломать план WISE, судьба всей операции висит на волоске.

Когда ждать финал

И вот то, ради чего все следят за обновлениями:

11 серия — 6 декабря 2025

12 серия — 13 декабря 2025

Два эпизода, две недели и одна развязка, которая может перевернуть миссию, семью и весь курс манги.

Как всё начиналось

Напомним: в первом сезоне Лойд создал фиктивную семью ради задания, абсолютно не подозревая, что жена — убийца, а приёмная дочь — телепат. Но именно их странный союз стал центром истории, который зрители теперь ждут к развязке едва ли не сильнее, чем Лойд ждёт момента встретиться с Десмондом.

Третий сезон тоже включает 12 серий, производство вновь разделили Wit Studio и CloverWorks. И финал уже рядом — остаётся только дождаться середины декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал про прошлое Лойда.