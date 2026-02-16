Все с ума сходят от «Маши и Медведя», но за рубежом есть еще одна милая история: этот мультсериал пересмотрела несколько раз

«Маша и Медведь» являются настоящими лидерами среди анимационных проектов в России. Однако за рубежом была снята не менее милая история, о дружбе медведя и мышки. Мультсериал называется «Эрнест и Селестина». Рейтинг на «Кинопоиске» у него впечатляющий — 8.7.

О чем мультсериал

Эрнест — крупный косолапый медведь, клоун и музыкант. Однажды он приютил у себя маленькую Селестину — мышонка-сироту, который бежал из подземного мира своих сородичей. Оба одиноки, но им уютно вместе: они поддерживают друг друга и этим ломают устоявшийся порядок. В мире медведей дружба с мышами не приветствуется, а у самих мышей медведи считаются троллями-людоедами. С такими друзьями скучать не придется!

Чем интересен мультсериал

Мультфильм исполнен в нежной акварельной манере, что выгодно выделяет его на фоне привычной 3D-анимации. Это смелая и вдумчивая анимационная лента: она увлечет детей и подарит взрослым возможность отдохнуть душой, наслаждаясь высоким уровнем европейской анимации.

Также есть и отличный поучительный эффект. Мультсериал учит, что для настоящей дружбы не страшны никакие преграды. Также вам понравится музыкальное сопровождение. Оно буквально окунает в мир сказок и волшебства.