Все началось с «СамоИронии судьбы»: 4 фильма-пародии от ТНТ на культовую советскую классику

30 декабря 2025 12:48
Кадр из фильма «СамоИрония судьбы» (2022), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Они уже стали отличной новогодней традицией.

ТНТ за последние годы выстроил собственную вселенную новогодних пародий на советскую классику. Формула почти неизменна: культовый фильм, знакомый сюжет, современные мемы, звёзды канала, музыкальные номера и ощущение, что вы это уже где-то видели — и не раз. Без попыток расставлять места и меряться цифрами — просто список того, что уже существует.

«Невероятные приключения Шурика» (2025)

Самый свежий и, пожалуй, самый показательный пример, «Невероятные приключения Шурика». За основу взят гайдаевский «Шурик», но к нему подмешали всё, что попалось под руку: «Кавказскую пленницу», «Служебный роман», «Джентльменов удачи», зарубежные блокбастеры и актуальные мемы. Персонажи прекрасно знают, что живут не в 60-х, размахивают смартфонами и комментируют современную повестку.

«Небриллиантовая рука» (2024)

Пародия, которая решила не ограничиваться одним оригиналом. Формально — «Бриллиантовая рука», по факту — сборник отсылок ко всему подряд: от Бонда до поп-культуры последних лет. Здесь много звёзд, много шуток «на узнавание» и много ощущения перегруза. Фильм будто соревнуется сам с собой, сколько ещё аллюзий можно впихнуть в одну историю, прежде чем зритель окончательно устанет.

«СамоИрония судьбы» (2022)

Самая компактная и относительно аккуратная пародия из всей линейки. В центре — «Ирония судьбы», но с примесями «Игры в кальмара», «Один дома» и собственных тнтшных образов. Здесь меньше хаоса и больше осмысленной игры с оригиналом. Видно, что создатели хотя бы пытались не просто переодеть героев, а пошутить именно над структурой и странностями исходного фильма.

«Иван Васильевич меняет всё» (2023)

Фильм, где советскую классику скрестили с «Назад в будущее» и современной технологической реальностью. Иван Грозный знакомится с голосовыми помощниками, персонажи обсуждают VPN и алгоритмы, а сюжет скачет между эпохами. Здесь больше идей, чем в других пародиях, но и типичных для ТНТ перегибов хватает — особенно ближе к финалу.

Фото: Кадр из фильма «СамоИрония судьбы» (2022), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
