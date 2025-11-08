Меню
Киноафиша Статьи «Все 200 серий я осилил за месяц»: зрители сравнили «Невский» с советским сериалом «Следствие ведут ЗнаТоКи» и выбрали лидера

8 ноября 2025 10:23
Кадры из сериалов «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Невский»

Аргументы вполне себе логичные.

Сериал «Невский» давно стал народным хитом — редкий случай, когда зрители ждут каждый новый сезон, как праздник. В Сети пишут, что восьмую часть готовы смотреть хоть ночью, хоть без сна.

Один из фанатов даже сравнил его с легендарным советским сериалом «Следствие ведут ЗнаТоКи» — и без колебаний назвала победителя.

«Все 200 серий я осилила за месяц»

«Ну, прежде всего, снято так, что буквально не оторваться. Все 200 серий я осилил за месяц. Иногда смотрел по десятку за день. В каждой серии есть крючок — зацепка, чтобы ты ни в коем случае не переключался».

Этот “крючок” и стал главным отличием «Невского» — здесь нет проходных эпизодов. Каждая серия цепляется за предыдущую, выстраивая цельную, напряжённую историю, где личное переплетается с делом. Та самая драматургия, которой так не хватало в советской школе детектива.

Кадр из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи»

«Знатоки» — любимые, но без интриги

«Это один из моих любимых советских сериалов, я смотрел все части по многу раз и знаю их наизусть. Но они сняты как отдельные новеллы».

Зритель признаётся: уважая «Знатоков», он всё же видит, чего им не хватает.

«Если бы сценаристы добавили перчинки — например, коррупцию генерала Скопина или соперничество Томина и Знаменского за сердце Зины Кибрит — мы бы смотрели с ещё большим интересом».

В «Невском» как раз хватает и интриги, и личных драм. Здесь есть та самая жизнь, где нет однозначных героев и злодеев.

«Такого раньше просто не снимали»

«Проектов, подобных “Невскому”, в советской киноиндустрии просто не было».

И правда — советский экран не позволял такой плотности событий, нервов и морализма без морали. «Невский» взял у «Знатоков» уважение к делу, но добавил то, чего тогда боялись: человеческие слабости, столкновения характеров и психологическую правду.

Вот почему сегодня зрители называют «Невский» лучшим продолжателем традиций советского детектива — только с пульсом современности.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 глупейших киноляпа в сериале «Невский».

Фото: Кадры из сериалов «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
