Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»?

«Аватар: Огонь и пепел», запланированный к выходу 19 декабря, продолжит рассказ о судьбе Джейка Салли и его семьи, столкнувшихся с принципиально новым вызовом.

На этот раз Майлз Куоритч объединяет силы с враждебным кланом На’ви — Пеплом. Эти обитатели Пандоры живут идеей войны.

Впервые за историю франшизы основная угроза исходит не от людей, а от самих коренных жителей планеты.

Центральным противником в «Аватаре 3» станет Варанг — харизматичная предводительница клана Пепла. Её уникальная способность управлять огнём указывает на сверхъестественную природу этого племени, отличающую их от других обитателей Пандоры.

Как ранее отмечал Джеймс Кэмерон в интервью, он намерен уйти от упрощений и «чёрно-белого» конфликта. Противостояние с кланом Пепла позволит раскрыть внутреннюю сложность общества На’ви, показывая, что даже среди коренных жителей планеты существуют антагонисты.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в трейлере «Аватара 3» не зря засветили огнемет.