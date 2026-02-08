«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

Раньше все с замиранием следили за этим проектом!

В 1983 году на телеэкраны вышел австралийский проект «Возвращение в Эдем». Россияне увидели его в 90-е годы и почти сразу проект полюбился им.

Обзор сериала

В центре сюжета находится история Стефани Харпер, преданной близкими людьми. Первоначально было снято всего три эпизода. Буквально сразу проект стал культовым. И создатели сериала решили снять продолжение уже из 22 серий.

Ребекка Гиллинг

Роль Стефани Харпер досталась актрисе Ребекке Гиллинг. В прошлом она строила карьеру в модельном бизнесе, поэтому образ светской львицы и манекенщицы дался ей очень естественно. Всего Гиллинг сыграла в 14 фильмах. Она оставила кинокарьеру и сейчас работает в австралийской некоммерческой организации, занимающейся вопросами защиты окружающей среды.

Пета Топпано

Образ соперницы главной героини Джилли сыграла Пета Топпано. До сериала актриса играла положительных персонажей, поэтому с энтузиазмом приняла возможность перевоплотиться в антигероиню. Фактически именно эта роль принесла ей широкую известность. Сейчас она продолжает сниматься.

Джеймс Смайли

Актер сыграл доктора Дэна Маршалла, пластического хирурга и возлюбленного главной героини. После работы над сериалом он снялся всего в пяти проектах. Сейчас он продолжает играть, а также ведет шоу на радио и ТВ.

Никки Полл

Никки Полл исполнила роль дочери Стефани, Сары Харпер. После этого она появилась еще в нескольких телевизионных проектах. Сейчас она посвящает себя семье.

Питер Казенс

Питер Казенс сыграл сына Стефани. Он продолжает играть в кино и также пробует себя в качестве режиссера.