Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

8 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Возвращение в Эдем»

Раньше все с замиранием следили за этим проектом!

В 1983 году на телеэкраны вышел австралийский проект «Возвращение в Эдем». Россияне увидели его в 90-е годы и почти сразу проект полюбился им.

Обзор сериала

В центре сюжета находится история Стефани Харпер, преданной близкими людьми. Первоначально было снято всего три эпизода. Буквально сразу проект стал культовым. И создатели сериала решили снять продолжение уже из 22 серий.

Ребекка Гиллинг

«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

Роль Стефани Харпер досталась актрисе Ребекке Гиллинг. В прошлом она строила карьеру в модельном бизнесе, поэтому образ светской львицы и манекенщицы дался ей очень естественно. Всего Гиллинг сыграла в 14 фильмах. Она оставила кинокарьеру и сейчас работает в австралийской некоммерческой организации, занимающейся вопросами защиты окружающей среды.

Пета Топпано

«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

Образ соперницы главной героини Джилли сыграла Пета Топпано. До сериала актриса играла положительных персонажей, поэтому с энтузиазмом приняла возможность перевоплотиться в антигероиню. Фактически именно эта роль принесла ей широкую известность. Сейчас она продолжает сниматься.

Джеймс Смайли

«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

Актер сыграл доктора Дэна Маршалла, пластического хирурга и возлюбленного главной героини. После работы над сериалом он снялся всего в пяти проектах. Сейчас он продолжает играть, а также ведет шоу на радио и ТВ.

Никки Полл

«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

Никки Полл исполнила роль дочери Стефани, Сары Харпер. После этого она появилась еще в нескольких телевизионных проектах. Сейчас она посвящает себя семье.

Питер Казенс

«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е

Питер Казенс сыграл сына Стефани. Он продолжает играть в кино и также пробует себя в качестве режиссера.

Фото: Кадр из сериала «Возвращение в Эдем», фильма «Отступник» (2017), соцсети, кадры из интервью
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона» «Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона» Читать дальше 9 февраля 2026
Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории» Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории» Читать дальше 9 февраля 2026
У Prime Video есть, чем ответить на хит Netflix «Бриджертоны»: даже жаль, что у этого сериала только один сезон У Prime Video есть, чем ответить на хит Netflix «Бриджертоны»: даже жаль, что у этого сериала только один сезон Читать дальше 9 февраля 2026
Если соскучились по интригам гарема: эти 3 сериала не хуже «Великолепного века» — пересматривать будете снова и снова Если соскучились по интригам гарема: эти 3 сериала не хуже «Великолепного века» — пересматривать будете снова и снова Читать дальше 9 февраля 2026
От Зодиака до «Черной орхидеи»: 4 детективных фильма, основанных на реальных преступлениях — мурашки по коже От Зодиака до «Черной орхидеи»: 4 детективных фильма, основанных на реальных преступлениях — мурашки по коже Читать дальше 9 февраля 2026
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда видят титры: этот сериал Netflix жестче «Черного зеркала» и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда видят титры: этот сериал Netflix жестче «Черного зеркала» и красивее многих блокбастеров Читать дальше 9 февраля 2026
3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени 3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени Читать дальше 8 февраля 2026
Этот фэнтези-сериал еще до начала съемок окрестили наследником «Игры престолов»: есть и драконы, и магия и битвы Этот фэнтези-сериал еще до начала съемок окрестили наследником «Игры престолов»: есть и драконы, и магия и битвы Читать дальше 8 февраля 2026
«Посмотрела за один день»: 25 млн зрителей оценили на Prime Video этот триллер — сериал назвали «братом» «Белого лотоса» «Посмотрела за один день»: 25 млн зрителей оценили на Prime Video этот триллер — сериал назвали «братом» «Белого лотоса» Читать дальше 8 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше