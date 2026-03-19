Далеко не только Эдвард Каллен: 5 ролей Роберта Паттинсона, после которых вы забудете о «Сумерках» раз и навсегда

Юрий Брагин из «Первого отдела» является харизматичным и обаятельным героем своего времени. Когда-то все визжали и сходили с ума по Роберту Паттинсону, который взлетел на вершину славы благодаря роли Эдварда Каллена, рокового вампира из культовой саги «Сумерки». Сравнивать этих героев, казалось бы, нелепо. Однако они оба храбры и по своему очаровательны. Но да, речь пойдет о ролях Паттинсона, где он совсем не тот благородный герой-спаситель. В конце года с ним выйдет фильм «Дюна 3», где он сыграл одного из главных врагов Тимоти Шаламе. Как ему удалось воплотить роль злодея, будет понятно позже.

Нередко бывает, что актеры прочно ассоциируются с одним-единственным персонажем. Однако, в случае Роберта Паттинсона, мы имеем дело с многогранным талантом, способным удивлять и поражать разнообразием ролей. Итак, поехали.

В эксцентричной комедии «Девица» (2018) Паттинсон предстает в образе комичного и наивного простака, разительно отличающегося от его «сумеречного» амплуа. Единственная точка соприкосновения — это невероятно импульсивное желание вступить в брак. Сэмюэль, так зовут персонажа Роберта, тщательно спланировал в своем воображении идеальную свадьбу, но столкновение с реальностью оказывается для него болезненным сюрпризом.

Фильм «Маяк» погружает зрителя в атмосферу мрачного триллера с леденящими кровь элементами хоррора. В этой картине Роберт играет смотрителя маяка, оказавшегося в полной изоляции от цивилизации вместе со своим напарником. Эта роль позволяет увидеть совершенно иную сторону актера: жесткого, брутального и лишенного всякого романтизма.

В биографической драме «Отголоски прошлого» Паттинсон перевоплощается в гениального и эпатажного Сальвадора Дали. Роль, как и сам фильм, отличается экстравагантностью и неординарностью.

В нашумевшем блокбастере «Довод» Роберт играет ключевую роль загадочного агента Нила, чья мотивация окутана тайной. Однако именно этот герой играет важную роль в глобальной борьбе за спасение человечества.

А в мрачной драме «Дьявол всегда здесь» Паттинсон предстает в образе лицемерного проповедника, умело манипулирующего своими прихожанами и уклоняющегося от ответственности за собственные греховные деяния. Этот персонаж кардинально отличается от всех предыдущих работ актера.

Посмотреть эти картины стоит, в них актер умело воплощает разные грани человека. Словом, ему точно веришь.