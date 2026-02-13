Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР

Вот с чего начинал легендарный актер. Красавец!

Актер Андрей Миронов, по общему признанию критиков, зрителей и профессионального сообщества, был актером исключительного дарования и широкого диапазона.

Любопытно, что его дебют в кино мог остаться незамеченным, поскольку снятый в начале 1960-х годов фильм «А что если это любовь?» изначально не рассматривался для широкого показа. Более того, он вообще мог попасть под цензуру.

О чем фильм

Это советская картина режиссера Юлия Райзмана. В основе сюжета находится первая любовь старшеклассников. Однако центральным вопросом фильма становится право человека на любовь в юном возрасте. Преподаватели, узнав, что дети стали встречаться, увидели в этих отношениях нарушение правил приличия. Эта лента чем-то напоминает «Вам и не снилось», вот только «А что если это любовь?» вышла гораздо раньше.

Этот провокационный аспект вызвал шквал критики, потому что тема любви среди школьников считалась деликатной и спорной. Словом, кинопроект назвали аморальным и не соответствующим нормам советского общества.

Что известно о роли Миронова

Актер сыграл одного из школьников, который не верит в любовь и сеет раздор среди товарищей.

Роль Андрея Миронова в этой картине была второстепенной, но он воплотил типаж, знакомый по современным американским комедиям. Его герой является беспринципным, самоуверенным и избалованным.

Миронов приложил все усилия, чтобы привлечь внимание к своей работе, и ему это удалось. Его заметили, и это стало отправной точкой его блестящей карьеры в большом кино. Посмотреть первую картину великого актера определенно стоит.