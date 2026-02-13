Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР

Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР

13 февраля 2026 21:31
Кадр из фильма «А что если это любовь?»

Вот с чего начинал легендарный актер. Красавец! 

Актер Андрей Миронов, по общему признанию критиков, зрителей и профессионального сообщества, был актером исключительного дарования и широкого диапазона.

Любопытно, что его дебют в кино мог остаться незамеченным, поскольку снятый в начале 1960-х годов фильм «А что если это любовь?» изначально не рассматривался для широкого показа. Более того, он вообще мог попасть под цензуру.

О чем фильм

Это советская картина режиссера Юлия Райзмана. В основе сюжета находится первая любовь старшеклассников. Однако центральным вопросом фильма становится право человека на любовь в юном возрасте. Преподаватели, узнав, что дети стали встречаться, увидели в этих отношениях нарушение правил приличия. Эта лента чем-то напоминает «Вам и не снилось», вот только «А что если это любовь?» вышла гораздо раньше.

Этот провокационный аспект вызвал шквал критики, потому что тема любви среди школьников считалась деликатной и спорной. Словом, кинопроект назвали аморальным и не соответствующим нормам советского общества.

Что известно о роли Миронова

Актер сыграл одного из школьников, который не верит в любовь и сеет раздор среди товарищей.

Роль Андрея Миронова в этой картине была второстепенной, но он воплотил типаж, знакомый по современным американским комедиям. Его герой является беспринципным, самоуверенным и избалованным.

Миронов приложил все усилия, чтобы привлечь внимание к своей работе, и ему это удалось. Его заметили, и это стало отправной точкой его блестящей карьеры в большом кино. Посмотреть первую картину великого актера определенно стоит.

Фото: Кадр из фильма «А что если это любовь?»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов «Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов Читать дальше 12 февраля 2026
В кадре будут только губы: угадайте советский фильм лишь по помаде героини (тест) В кадре будут только губы: угадайте советский фильм лишь по помаде героини (тест) Читать дальше 12 февраля 2026
В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить Читать дальше 14 февраля 2026
Тест для истинных поклонников кино СССР: всего 6 вопросов по легендарной комедии «Не может быть!» — проверьте свои силы Тест для истинных поклонников кино СССР: всего 6 вопросов по легендарной комедии «Не может быть!» — проверьте свои силы Читать дальше 14 февраля 2026
Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Читать дальше 13 февраля 2026
Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест) Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест) Читать дальше 13 февраля 2026
Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест) Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест) Читать дальше 13 февраля 2026
Тест для тех, кто смотрел не только фильмы Гайдая да Рязанова: угадайте ленты СССР только по «спортивным» кадрам Тест для тех, кто смотрел не только фильмы Гайдая да Рязанова: угадайте ленты СССР только по «спортивным» кадрам Читать дальше 12 февраля 2026
«Я думал, что русские суровые»: за что в Японии всем сердцем полюбили фильм Меньшова «Москва слезам не верит» с Алентовой «Я думал, что русские суровые»: за что в Японии всем сердцем полюбили фильм Меньшова «Москва слезам не верит» с Алентовой Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше