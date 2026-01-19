Вот где надо гулять в Турции, если хотите встретить Эшрефа: нашли места съемок популярного хита

Для настоящего фаната сериала мало просто следить за судьбой героев. Хочется погрузиться в его мир с головой — и один из самых верных способов сделать это — узнать, где же рождались события на экране.

Понимание того, в каком городе или даже в каком конкретном доме снимались ключевые сцены, добавляет просмотру ощущение той самой сопричастности. Особенно чувствуется это на примере турдизи: преданные фанаты даже планируют поездки на курорты, совмещая отдых с посещением мест, которые раньше были съемочными площадками хитов.

Где снимали «Мечту Эшрефа»

Съёмки мелодрамы прошли в Стамбуле. Создатели показали зрителям несколько знаковых мест города. Например, в одной из сцен героиня появляется на знаменитом проспекте Истикляль в районе Бейоглу.

В кадр также попали живописные локации: парк Cumhuriyet Köyü, роскошный дворец Адиле Султан и смотровая площадка в парке Михарабат. Даже университетская больница Окан, расположенная на окраине города в районе Тузла, стала частью истории.

Второй сезон «Мечты Эшрефа»

Как и многие турецкие сериалы, «Мечта Эшрефа» взяла паузу на новогодние праздники. Последняя серия перед перерывом вышла в эфир 24 декабря. После этого съёмочная группа и актёры разъехались на отдых.

Трансляция возобновилась 7 января, так что перерыв оказался не слишком долгим — всего пару недель. Возвращение с новыми сериями развеяло слухи о возможном закрытии проекта. Ходили разговоры, что сериал планируют завершить на 27-й серии, которая как раз вышла перед праздниками.

Сейчас рейтинги картины остаются высокими, и её будущему ничего не угрожает. Однако многие зрители всё же сомневаются, что история получит продолжение в виде третьего сезона.

