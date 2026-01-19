Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот где надо гулять в Турции, если хотите встретить Эшрефа: нашли места съемок популярного хита

Вот где надо гулять в Турции, если хотите встретить Эшрефа: нашли места съемок популярного хита

19 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Мечта Эшрефа

Работа над лентой ведется в Стамбуле.

Для настоящего фаната сериала мало просто следить за судьбой героев. Хочется погрузиться в его мир с головой — и один из самых верных способов сделать это — узнать, где же рождались события на экране.

Понимание того, в каком городе или даже в каком конкретном доме снимались ключевые сцены, добавляет просмотру ощущение той самой сопричастности. Особенно чувствуется это на примере турдизи: преданные фанаты даже планируют поездки на курорты, совмещая отдых с посещением мест, которые раньше были съемочными площадками хитов.

Кадр из сериала «Мечта Эшрефа

Где снимали «Мечту Эшрефа»

Съёмки мелодрамы прошли в Стамбуле. Создатели показали зрителям несколько знаковых мест города. Например, в одной из сцен героиня появляется на знаменитом проспекте Истикляль в районе Бейоглу.

Кадр из сериала «Мечта Эшрефа

В кадр также попали живописные локации: парк Cumhuriyet Köyü, роскошный дворец Адиле Султан и смотровая площадка в парке Михарабат. Даже университетская больница Окан, расположенная на окраине города в районе Тузла, стала частью истории.

Кадр из сериала «Мечта Эшрефа

Второй сезон «Мечты Эшрефа»

Как и многие турецкие сериалы, «Мечта Эшрефа» взяла паузу на новогодние праздники. Последняя серия перед перерывом вышла в эфир 24 декабря. После этого съёмочная группа и актёры разъехались на отдых.

Трансляция возобновилась 7 января, так что перерыв оказался не слишком долгим — всего пару недель. Возвращение с новыми сериями развеяло слухи о возможном закрытии проекта. Ходили разговоры, что сериал планируют завершить на 27-й серии, которая как раз вышла перед праздниками.

Сейчас рейтинги картины остаются высокими, и её будущему ничего не угрожает. Однако многие зрители всё же сомневаются, что история получит продолжение в виде третьего сезона.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Мечта Эшрефа
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только против этих двух женщин Хюррем никогда не плела интриги: а ведь они обе были близки султану Только против этих двух женщин Хюррем никогда не плела интриги: а ведь они обе были близки султану Читать дальше 20 января 2026
Валиде такого и не снилось: сколько лет Хюррем была во главе гарема и всей Османской империи Валиде такого и не снилось: сколько лет Хюррем была во главе гарема и всей Османской империи Читать дальше 19 января 2026
Брак, подмена и поцелуй Омера и Кывы: 122 серия «Клюквенного щербета» обещает сразу три скандала (осторожно, спойлеры) Брак, подмена и поцелуй Омера и Кывы: 122 серия «Клюквенного щербета» обещает сразу три скандала (осторожно, спойлеры) Читать дальше 19 января 2026
Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан Читать дальше 18 января 2026
Почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья: зрители годами не замечали один важный смысл Почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья: зрители годами не замечали один важный смысл Читать дальше 18 января 2026
Реальной Хюррем на халву налегать не разрешали: от настоящего меню в султанском гареме сведет желудок Реальной Хюррем на халву налегать не разрешали: от настоящего меню в султанском гареме сведет желудок Читать дальше 17 января 2026
Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю Читать дальше 20 января 2026
Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Читать дальше 20 января 2026
У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой) У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой) Читать дальше 20 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше