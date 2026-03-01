Меню
Вот это режиссерский ход: у Доктора Дума в новой части «Мстителей» может появиться неожиданный соратник

1 марта 2026 08:00
Кадр из фильма «Мстители: Судный день» (2026)

Это один из самых сильных героев Marvel.

В грядущем фильме «Мстители: Доктор Дум» у главного злодея Доктора Дума может появиться неожиданный союзник.

По информации инсайдера Дэниела Рихтмана, это будет магический персонаж, который использует Слинг-Ринг — кольцо, позволяющее открывать порталы. Если собрать все детали всех частей киносерии вместе, то главным кандидатом на эту роль выглядит Доктор Стрэндж.

Слухи о том, что бывший Верховный чародей может объединиться с Думом, уже давно ходят в Сети. И теперь они становятся более реальными.

Напомню, Слинг-Ринг — это по идее визитная карточка Стрэнджа, и его появление рядом с Думом логично как в рамках киновселенной Marvel, так и в сюжетах комиксов. Напомним, что в комиксах во время Финального Схождения Стрэндж оказался единственным, кто остался с Думом после того, как тот пересоздал реальность. Считая своих друзей погибшими, Стивен Стрэндж служил Богу-Императору Думу.

В киновселенной Marvel Стрэндж уже находился на грани падения. В последнем его появлении зрители увидели, как у него открылся третий глаз — явный признак ухода в тьму. После этого маг отправился в Темное Измерение, и вполне возможно, что именно там он пересечется с Думом. Если эта теория подтвердится, то нас ждет союз двух сильнейших магов, который может кардинально изменить судьбу Мультивселенной.

Так это или нет, узнаем в конце года, когда фильм выйдет в прокат. А пока давайте строить интересные теории. Кто еще мог бы быть союзником Дума?

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Судный день» (2026)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
