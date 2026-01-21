Вологда — не единственное место съемок: называем все локации 1 и 2 сезона «Ландышей»

Во втором сезоне масштаб заметно вырос и это сильно заметно в кадре.

Музыкальная мелодрама «Ландыши» вышла в 2025 году и быстро стала заметным сериалом начала года. А 1 января 2026-го зрители увидели продолжение — «Ландыши. Вторая весна». За романтической историей стоит продуманная география съемок, которая во многом задала настроение обоих сезонов.

Где снимали первый сезон «Ландышей»

Первый сезон, получивший подзаголовок «Первая любовь», почти целиком снимали в Вологде. Именно этот город стал экранной «провинцией», куда по сюжету попадает героиня Ники Здорик. В кадре легко узнать вологодский аэропорт, набережную VI Армии, Октябрьский мост и Софийский собор.

Отдельное место занял музей «Семенково», где снимали сцены с ощущением уюта и тишины. Съемки шли зимой 2023–2024 годов, и настоящие сугробы стали редкой удачей для команды. Часть сцен позже досняли в Москве, Подмосковье и Тверской области, чтобы связать сюжетные линии.

Локации второго сезона

Во втором сезоне масштаб заметно вырос. «Ландыши. Вторая весна» снимали уже не только в столице, но и в Казани и Крыму. Именно смена городов подчеркивает новый этап жизни героев и усиливает драму.

В Крыму съемки проходили в Старом Крыму, Феодосии, Судаке и Симферополе. Команда работала у моря, в горах и на открытых пространствах, включая сцены в воде. Для ускорения процесса использовали сразу две съемочные группы.

Что осталось за кадром

Ради ролей актеры серьезно готовились. Ника Здорик училась играть на гитаре всего месяц, а Сергей Городничий проходил подготовку в воинской части и осваивал музыку почти с нуля. За легким музыкальным сериалом скрывается большой и непростой съемочный путь.

