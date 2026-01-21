Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вологда — не единственное место съемок: называем все локации 1 и 2 сезона «Ландышей»

Вологда — не единственное место съемок: называем все локации 1 и 2 сезона «Ландышей»

21 января 2026 08:27
Кадр из сериала «Ландыши»

Во втором сезоне масштаб заметно вырос и это сильно заметно в кадре.

Музыкальная мелодрама «Ландыши» вышла в 2025 году и быстро стала заметным сериалом начала года. А 1 января 2026-го зрители увидели продолжение — «Ландыши. Вторая весна». За романтической историей стоит продуманная география съемок, которая во многом задала настроение обоих сезонов.

Где снимали первый сезон «Ландышей»

Первый сезон, получивший подзаголовок «Первая любовь», почти целиком снимали в Вологде. Именно этот город стал экранной «провинцией», куда по сюжету попадает героиня Ники Здорик. В кадре легко узнать вологодский аэропорт, набережную VI Армии, Октябрьский мост и Софийский собор.

Отдельное место занял музей «Семенково», где снимали сцены с ощущением уюта и тишины. Съемки шли зимой 2023–2024 годов, и настоящие сугробы стали редкой удачей для команды. Часть сцен позже досняли в Москве, Подмосковье и Тверской области, чтобы связать сюжетные линии.

Локации второго сезона

Во втором сезоне масштаб заметно вырос. «Ландыши. Вторая весна» снимали уже не только в столице, но и в Казани и Крыму. Именно смена городов подчеркивает новый этап жизни героев и усиливает драму.

В Крыму съемки проходили в Старом Крыму, Феодосии, Судаке и Симферополе. Команда работала у моря, в горах и на открытых пространствах, включая сцены в воде. Для ускорения процесса использовали сразу две съемочные группы.

Что осталось за кадром

Ради ролей актеры серьезно готовились. Ника Здорик училась играть на гитаре всего месяц, а Сергей Городничий проходил подготовку в воинской части и осваивал музыку почти с нуля. За легким музыкальным сериалом скрывается большой и непростой съемочный путь.

Читайте также: Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо»

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо» Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо» Читать дальше 19 января 2026
«Многие в шоке»: зрители ждали сказку, а получили боль и суровую реальность — Ника Здорик объяснила резкий поворот «Ландышей» во 2 сезоне «Многие в шоке»: зрители ждали сказку, а получили боль и суровую реальность — Ника Здорик объяснила резкий поворот «Ландышей» во 2 сезоне Читать дальше 22 января 2026
Стоит ли смотреть «Хрустальный», если уже видели «Трассу» и «Фишера»: честный разбор душераздирающего детектива с рейтингом 8,1 Стоит ли смотреть «Хрустальный», если уже видели «Трассу» и «Фишера»: честный разбор душераздирающего детектива с рейтингом 8,1 Читать дальше 21 января 2026
22 января на ТВ — большая премьера: встречаем новую медицинскую драму «Полная совместимость» с мощным актерским составом 22 января на ТВ — большая премьера: встречаем новую медицинскую драму «Полная совместимость» с мощным актерским составом Читать дальше 21 января 2026
Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли Читать дальше 19 января 2026
Пока ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: НТВ покажет жесткий мини-сериал из 4 серий за один вечер Пока ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: НТВ покажет жесткий мини-сериал из 4 серий за один вечер Читать дальше 17 января 2026
В новом трейлере ко 2 сезону «Детей перемен» заметили отсылки к «Твин Пиксу»: кажется, история уходит гораздо глубже, чем криминал 90-х В новом трейлере ко 2 сезону «Детей перемен» заметили отсылки к «Твин Пиксу»: кажется, история уходит гораздо глубже, чем криминал 90-х Читать дальше 17 января 2026
Не очередная «ментовка»: 3 криминальных сериала НТВ, которые меня приятно удивили — особенно №2 со звездой «Невского» Паламарчуком Не очередная «ментовка»: 3 криминальных сериала НТВ, которые меня приятно удивили — особенно №2 со звездой «Невского» Паламарчуком Читать дальше 22 января 2026
Каменская вернется спустя 15 лет: мы узнали, когда зрители увидят новый сериал с Яковлевой на «России-1» Каменская вернется спустя 15 лет: мы узнали, когда зрители увидят новый сериал с Яковлевой на «России-1» Читать дальше 21 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше