Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо»

19 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Ландыши»

А финал 2 сезона намечен на 19 февраля.

После выхода второго сезона «Ландышей» разговоры о продолжении перестали быть абстрактными. История получила развитие, но ощущение финальной точки так и не появилось. Напротив — сериал выглядит так, будто только разогнался.

Третий сезон уже обсуждают

Продюсер и сценарист музыкальной мелодрамы Юрий Сапронов подтвердил, что команда ведет переговоры о создании третьего сезона. По его словам, уверенность в будущем проекта связана с реакцией зрителей и общим настроем внутри команды.

Работа над вторым сезоном была напряженной. Перед авторами стояла задача полностью завершить производство за один год, не потеряв ни темпа, ни эмоциональной интонации истории. Судя по откликам аудитории, этот риск себя оправдал.

Сапронов сформулировал позицию создателей без лишних обещаний, но достаточно ясно, пишет ТАСС:

«Вот это желание дальше ещё сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, даёт определённую уверенность и основания думать, что всё должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем».

Почему продолжение выглядит логичным

«Ландыши» вышли в 2025 году и быстро стали одним из самых заметных отечественных проектов. История любви наследницы богатой семьи и парня из провинции оказалась понятной и эмоционально точной.

Второй сезон с подзаголовком «Вторая весна» уже есть в онлайн-кинотеатре Wink и во многом задал направление дальнейшего развития сюжета.

  • Ландыши. Вторая весна — 1 серия: 1 января
  • Ландыши. Вторая весна — 2 серия: 8 января
  • Ландыши. Вторая весна — 3 серия: 15 января
  • Ландыши. Вторая весна — 4 серия: 22 января
  • Ландыши. Вторая весна — 5 серия: 29 января
  • Ландыши. Вторая весна — 6 серия: 5 февраля
  • Ландыши. Вторая весна — 7 серия: 12 февраля
  • Ландыши. Вторая весна — 8 серия: 19 февраля

Официального подтверждения третьего сезона пока нет. Но судя по словам создателей, эта история еще явно не сказала своего последнего слова.

Екатерина Адамова
