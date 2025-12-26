Меню
Киноафиша Статьи «Во втором сезоне она доросла до маньячки»: Таисья Калинина намекнула на продолжение «Как приручить лису» — неужели спойлеры подъехали?

26 декабря 2025 13:17
Кадр из сериала «Как приручить лису» (2025)

Актриса не прочь примерить на себя еще одну необычную роль.

После финала «Как приручить лису» у зрителей осталось слишком много вопросов, чтобы просто закрыть эту историю. Дина исчезла, но ощущение незаконченности только усилилось, словно авторы сознательно оставили дверь приоткрытой.

На этом фоне большое интервью актрисы Таисьи Калининой с порталом «Киноафиша» звучит как маленький спойлер, даже если сама она старается быть осторожной. И вдруг оказывается, что второй сезон — не такая уж фантазия.

Таисья, которой всего 20, уже успела сыграть в «Хрустальном», «Трассе», «Пальме 2», «Олдскуле», «Тоннеле» и десятках других проектов, и «Лиса» стала для нее одной из самых заметных работ. В разговоре о продолжении актриса сказала:

«Пока второй сезон «Как приручить лису» не анонсировали — не могу ничего сказать, но если будут снимать, я бы с радостью приняла в нем участие. Если режиссер предложит роль Дины — было бы супер, если б во втором сезоне она доросла до маньячки. Ладно, шучу. Мне был бы очень интересен рост моего персонажа».

«Как приручить лису»

Эта фраза звучит почти как намек. В первом сезоне Дина была девочкой с травмами и тайнами, а потенциальный второй мог бы показать, во что все это выливается, когда она перестает быть жертвой и начинает сама выбирать, кем быть.

История легко может уйти в более темный психологический триллер, где прошлые события вернутся за героями с процентами.

Пока официального анонса нет, «Как приручить лису» живет в режиме ожидания. Но если второй сезон все же запустят, это будет уже совсем другая история — не про приручение, а про то, что случается, когда лиса наконец решает укусить.

Фото: Кадр из сериала «Как приручить лису» (2025)
Екатерина Адамова
