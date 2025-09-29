Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?

Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?

29 сентября 2025 20:03
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Всего лишь одна деталь, которая раскрывает тайный ритуал.

Саурон появляется в «Братстве кольца» всего на пару минут — и этого достаточно, чтобы его образ навсегда врезался в память. Но внимательные зрители замечают странную деталь: в прологе он держит не только гигантскую булаву, но и кинжал. Откуда он взялся и зачем нужен врагу, способному сокрушить армию одним ударом?

Кинжал как ритуальный символ

В книгах Толкина о таком оружии нет ни слова. Саурон описан как дух, принявший телесный облик, а главной его силой всегда было Кольцо. Но в фильме Питера Джексона кинжал появляется не случайно.

В черновых версиях сценария была сцена, где Саурон наносит себе рану и проводит магический обряд: через кровь он «вплетает» часть своей сущности в Единое кольцо, объясняет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Этот жест подчёркивал цену, которую тёмный властелин заплатил за создание артефакта — он связал с ним собственную жизнь.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Связь с мифологией Толкина

Идея напрямую перекликается с легендой о Морготе, наставнике Саурона, который когда-то вложил силу в материю самого мира, испортив Арду навсегда. Саурон пошёл тем же путём, только сосредоточил мощь в одном предмете. Кинжал в руке — намёк на этот ритуал жертвоприношения, символ, а не оружие для битвы.

Почему сцену убрали

Удалённая сцена так и не вошла в финальную версию: вероятно, Джексон посчитал её слишком мрачной для начала истории. Но кинжал оставили, и он стал загадкой, понятной лишь тем, кто рассматривает кадры внимательно.

Именно такие детали делают трилогию культовой. За каждым предметом — скрытая история, за каждым жестом — мифология целого мира. Кинжал Саурона напоминает: зло всегда строит свою власть на жертве, и первым, кого оно ранит, оказывается сам его хозяин.

Также прочитайте: Почему волшебники во «Властелине колец» выглядели как старцы — и какие силы скрывал Орден Истари

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона Читать дальше 1 октября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
Почему Макгонагалл одна и без детей в «Гарри Поттере»: Роулинг объяснила про несостоявшуюся помолвку и смерть любимого мужа Почему Макгонагалл одна и без детей в «Гарри Поттере»: Роулинг объяснила про несостоявшуюся помолвку и смерть любимого мужа Читать дальше 1 октября 2025
Магия без пуза и двойного подбородка: зачем в сериале «Гарри Поттер» изменили образ дяди Вернона (фото) Магия без пуза и двойного подбородка: зачем в сериале «Гарри Поттер» изменили образ дяди Вернона (фото) Читать дальше 30 сентября 2025
Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим Читать дальше 30 сентября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности 4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности Читать дальше 2 октября 2025
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого «Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого Читать дальше 2 октября 2025
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше