Вместо «Первого отдела» нашла сериал с рейтингом 7.0: жаль, что всего один сезон

Пока мы с нетерпением ждём новые сезоны таких популярных сериалов, как «Первый отдел» и «Невский», стоит обратить внимание на увлекательные криминальные проекты, которые могли пройти мимо. Один из таких сериалов — «Лиса». Проект вышел в 2024 году и успел завоевать зрительские симпатии.

Сюжет «Лисы» сосредоточен на главной героине талантливом криминалисте Вере Лисицыной, которая после несчастного случая обретает уникальную способность — ментальное зрение, позволяющее ей различать ложь. Этот дар становится настоящим помощником в ее работе, помогая раскрывать сложнейшие преступления. Однако, как это часто бывает с необычными способностями, он приносит и свои трудности. Вера сталкивается с проблемами в личной жизни и общении с коллегами, что делает ее путь ещё более захватывающим.

Роль Веры исполняет талантливая актриса Олеся Фаттахова, известная по таким проектам, как «Обнимая небо» и «Ночные ласточки». Стоит отметить, чтодля реалистичности, актриса консультировалась с настоящими криминалистами. Кроме нее, в сериале играют такие известные актеры, как Алексей Анищенко и Владислав Котлярский.

Режиссеры Ольга Новикова и Мурад Алиев смогли создать атмосферу, которая сочетает криминальные элементы с мистикой, делая сериал по-настоящему уникальным. Съемки проходили в живописных локациях Москвы и Московской области.

В проекте всего 24 серии и надо сказать, что каждая из которых полна интриг и неожиданных поворотов. На мой взгляд, «Лиса» представляет собой амбициозный проект, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о природе лжи и истине, а не только о природе расследований. Жаль, что нет второго сезона у проекта. Хотя может быть создатели все-таки задумаются о продолжении. Рейтинг на кинопоиске в 7.0. и отзывы зрителей на это намекают:

Я очень люблю сериалы про расследование, про врачей, да и вообще люблю просто смотреть сериалы. Я вот такой человек, вот если мне изначально не понравились главные актёры, то дальше я смотреть не буду, но не с сериалом: Лиса. Тут же всё идеально, и актёрский состав и сюжет. Честно говоря, не ожидала от себя такого - прочитала аннотацию - я не люблю Олесю Фаттахову. Ну бывает. Но это первый случай в моей жизни, когда в этом сериале она меня переубедила ) Я поменяла свое мнение. В этом сериале в роли Лисы она очень даже хороша. Сюжет тоже очень интересный, немного мистический. Актерский состав хорош. Рекомендую всем к просмотру детективный сериал.

А так, мой совет, если вы любите захватывающие детективы с элементами мистики, обязательно посмотрите «Лису». Возможно, она станет вашим новым любимым шоу.