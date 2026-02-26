Меню
«Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил

26 февраля 2026 12:48
Кадр из фильма «Властелин колец»

Один пользователь придумал 100-бальную формулу и выявил победителей.

Можно ли посчитать величие кино по формуле? Пользователь Reddit под ником Yeygermeister решил, что да. Он собрал оценки четырёх крупнейших площадок Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd и перевёл их в единую 100-балльную систему. В итоге получился список из 100 лучших фильмов в истории, основанный не на личных вкусах, а на сухой математике.

Лидером стал «Крёстный отец» 1972 года Фрэнсиса Форда Копполы. Следом идут «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета и «Семь самураев» Акиры Куросавы.

В первой десятке оказались «Список Шиндлера», «Касабланка», «Унесённые призраками», а также «Крёстный отец 2». В сотню вошёл и «Сталкер» Андрея Тарковского, заняв 94-е место.

Фильм

Год

1

Крёстный отец

1972

2

12 разгневанных мужчин

1957

3

Семь самураев

1954

4

Список Шиндлера

1993

5

Касабланка

1942

6

Окно во двор

1954

7

Унесённые призраками

2001

8

Поющие под дождём

1951

9

Крёстный отец 2

1974

10

Могила светлячков

1988

11

Криминальное чтиво

1994

12

Паразиты

2019

13

Славные парни

1990

14

Сансет бульвар

1950

15

Психо

1960

16

На север через северо-запад

1959

17

Властелин колец: Братство кольца

2001

18

Апокалипсис сегодня

1979

19

Одержимость

2014

20

Четыреста ударов

1959

В списке нет случайных названий. Это классика разных эпох и стран, от Голливуда 1940-х до южнокорейских триумфов XXI века. Формула не отменяет споров о вкусах, но показывает одну вещь. Даже в мире субъективного искусства цифры способны выстроить свою иерархию.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Екатерина Адамова
