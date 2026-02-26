«Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил

Можно ли посчитать величие кино по формуле? Пользователь Reddit под ником Yeygermeister решил, что да. Он собрал оценки четырёх крупнейших площадок Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd и перевёл их в единую 100-балльную систему. В итоге получился список из 100 лучших фильмов в истории, основанный не на личных вкусах, а на сухой математике.
Лидером стал «Крёстный отец» 1972 года Фрэнсиса Форда Копполы. Следом идут «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета и «Семь самураев» Акиры Куросавы.
В первой десятке оказались «Список Шиндлера», «Касабланка», «Унесённые призраками», а также «Крёстный отец 2». В сотню вошёл и «Сталкер» Андрея Тарковского, заняв 94-е место.
|
№
|
Фильм
|
Год
|
1
|
Крёстный отец
|
1972
|
2
|
12 разгневанных мужчин
|
1957
|
3
|
Семь самураев
|
1954
|
4
|
Список Шиндлера
|
1993
|
5
|
Касабланка
|
1942
|
6
|
Окно во двор
|
1954
|
7
|
Унесённые призраками
|
2001
|
8
|
Поющие под дождём
|
1951
|
9
|
Крёстный отец 2
|
1974
|
10
|
Могила светлячков
|
1988
|
11
|
Криминальное чтиво
|
1994
|
12
|
Паразиты
|
2019
|
13
|
Славные парни
|
1990
|
14
|
Сансет бульвар
|
1950
|
15
|
Психо
|
1960
|
16
|
На север через северо-запад
|
1959
|
17
|
Властелин колец: Братство кольца
|
2001
|
18
|
Апокалипсис сегодня
|
1979
|
19
|
Одержимость
|
2014
|
20
|
Четыреста ударов
|
1959
В списке нет случайных названий. Это классика разных эпох и стран, от Голливуда 1940-х до южнокорейских триумфов XXI века. Формула не отменяет споров о вкусах, но показывает одну вещь. Даже в мире субъективного искусства цифры способны выстроить свою иерархию.