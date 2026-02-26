«Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил

Можно ли посчитать величие кино по формуле? Пользователь Reddit под ником Yeygermeister решил, что да. Он собрал оценки четырёх крупнейших площадок Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd и перевёл их в единую 100-балльную систему. В итоге получился список из 100 лучших фильмов в истории, основанный не на личных вкусах, а на сухой математике.

Лидером стал «Крёстный отец» 1972 года Фрэнсиса Форда Копполы. Следом идут «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета и «Семь самураев» Акиры Куросавы.

В первой десятке оказались «Список Шиндлера», «Касабланка», «Унесённые призраками», а также «Крёстный отец 2». В сотню вошёл и «Сталкер» Андрея Тарковского, заняв 94-е место.

№ Фильм Год 1 Крёстный отец 1972 2 12 разгневанных мужчин 1957 3 Семь самураев 1954 4 Список Шиндлера 1993 5 Касабланка 1942 6 Окно во двор 1954 7 Унесённые призраками 2001 8 Поющие под дождём 1951 9 Крёстный отец 2 1974 10 Могила светлячков 1988 11 Криминальное чтиво 1994 12 Паразиты 2019 13 Славные парни 1990 14 Сансет бульвар 1950 15 Психо 1960 16 На север через северо-запад 1959 17 Властелин колец: Братство кольца 2001 18 Апокалипсис сегодня 1979 19 Одержимость 2014 20 Четыреста ударов 1959

В списке нет случайных названий. Это классика разных эпох и стран, от Голливуда 1940-х до южнокорейских триумфов XXI века. Формула не отменяет споров о вкусах, но показывает одну вещь. Даже в мире субъективного искусства цифры способны выстроить свою иерархию.