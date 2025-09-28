Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге»

Схватка бандитов — это не вспышка эмоций, а часть чужой игры.

«Бандитский Петербург» давно стал классикой, но зрители до сих пор спорят: почему Гусь решился на схватку с Челищевым в пятой серии и кто направил его руку?

На первый взгляд, ответ очевиден — Антибиотик. Однако при внимательном разборе версия с Виктором Палычем рушится, и на первый план выходит другой персонаж.

Личная ненависть Гуся

Причин ненавидеть Челищева у Гуся было достаточно. Бывший следователь прокуратуры олицетворял для уличных бандитов чуждый мир.

Он был умнее, расчетливее, и это раздражало вспыльчивого Гуся. К тому же именно Челищев увел жену у близкого друга Гуся, Олега Званцева, пока тот сидел в КПЗ.

Подозрительная драка

И все же сам поединок выглядит слишком уж подготовленным. Гусь пришел с ножом, а Челищев — без оружия. Это наводит на мысль, что столкновение было не случайностью, а заранее подстроенной ситуацией, рассуждат автор дзен-канал Горожанин о кино.

След Миши Стреляного

Уже в третьей серии Мишаня Стреляный пытался убедить Антибиотика избавиться от Челищева: «Отдай его нам».

Виктор Палыч отказался — слишком ценным был бывший следователь для дел шайки. Но Мишаня не забыл своего. Он мог сыграть на ненависти Гуся и направить его, обещая защиту и вознаграждение.

Чем все закончилось

План провалился: Челищев оказался сильнее, а Гусь погиб. Тогда Стреляный перешел ко второй схеме — покушениям, в которых Челищев уже напрямую заподозрил Антибиотика.

Но истинным инициатором, похоже, был именно Мишаня, а вовсе не Палыч.

Версия с Антибиотиком удобна, но слишком прямолинейна. Если взглянуть на детали, становится ясно: главный интерес в устранении Челищева имел вовсе не «старик», а его ближайший соратник, Мишаня Стреляный.

Также прочитайте: Кто из героев «Бандитского Петербурга» имел прототипы в реальной жизни? Из-за Антибиотика споры идут до сих пор