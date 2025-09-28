Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге»

Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге»

28 сентября 2025 07:58
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Схватка бандитов — это не вспышка эмоций, а часть чужой игры.

«Бандитский Петербург» давно стал классикой, но зрители до сих пор спорят: почему Гусь решился на схватку с Челищевым в пятой серии и кто направил его руку?

На первый взгляд, ответ очевиден — Антибиотик. Однако при внимательном разборе версия с Виктором Палычем рушится, и на первый план выходит другой персонаж.

Личная ненависть Гуся

Причин ненавидеть Челищева у Гуся было достаточно. Бывший следователь прокуратуры олицетворял для уличных бандитов чуждый мир.

Он был умнее, расчетливее, и это раздражало вспыльчивого Гуся. К тому же именно Челищев увел жену у близкого друга Гуся, Олега Званцева, пока тот сидел в КПЗ.

Подозрительная драка

И все же сам поединок выглядит слишком уж подготовленным. Гусь пришел с ножом, а Челищев — без оружия. Это наводит на мысль, что столкновение было не случайностью, а заранее подстроенной ситуацией, рассуждат автор дзен-канал Горожанин о кино.

След Миши Стреляного

Уже в третьей серии Мишаня Стреляный пытался убедить Антибиотика избавиться от Челищева: «Отдай его нам».

Виктор Палыч отказался — слишком ценным был бывший следователь для дел шайки. Но Мишаня не забыл своего. Он мог сыграть на ненависти Гуся и направить его, обещая защиту и вознаграждение.

Чем все закончилось

План провалился: Челищев оказался сильнее, а Гусь погиб. Тогда Стреляный перешел ко второй схеме — покушениям, в которых Челищев уже напрямую заподозрил Антибиотика.

Но истинным инициатором, похоже, был именно Мишаня, а вовсе не Палыч.

Версия с Антибиотиком удобна, но слишком прямолинейна. Если взглянуть на детали, становится ясно: главный интерес в устранении Челищева имел вовсе не «старик», а его ближайший соратник, Мишаня Стреляный.

Также прочитайте: Кто из героев «Бандитского Петербурга» имел прототипы в реальной жизни? Из-за Антибиотика споры идут до сих пор

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Читать дальше 26 сентября 2025
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Читать дальше 25 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше