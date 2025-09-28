Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге»

«Бандитский Петербург» давно стал классикой, но зрители до сих пор спорят: почему Гусь решился на схватку с Челищевым в пятой серии и кто направил его руку?
На первый взгляд, ответ очевиден — Антибиотик. Однако при внимательном разборе версия с Виктором Палычем рушится, и на первый план выходит другой персонаж.
Личная ненависть Гуся
Причин ненавидеть Челищева у Гуся было достаточно. Бывший следователь прокуратуры олицетворял для уличных бандитов чуждый мир.
Он был умнее, расчетливее, и это раздражало вспыльчивого Гуся. К тому же именно Челищев увел жену у близкого друга Гуся, Олега Званцева, пока тот сидел в КПЗ.
Подозрительная драка
И все же сам поединок выглядит слишком уж подготовленным. Гусь пришел с ножом, а Челищев — без оружия. Это наводит на мысль, что столкновение было не случайностью, а заранее подстроенной ситуацией, рассуждат автор дзен-канал Горожанин о кино.
След Миши Стреляного
Уже в третьей серии Мишаня Стреляный пытался убедить Антибиотика избавиться от Челищева: «Отдай его нам».
Виктор Палыч отказался — слишком ценным был бывший следователь для дел шайки. Но Мишаня не забыл своего. Он мог сыграть на ненависти Гуся и направить его, обещая защиту и вознаграждение.
Чем все закончилось
План провалился: Челищев оказался сильнее, а Гусь погиб. Тогда Стреляный перешел ко второй схеме — покушениям, в которых Челищев уже напрямую заподозрил Антибиотика.
Но истинным инициатором, похоже, был именно Мишаня, а вовсе не Палыч.
Версия с Антибиотиком удобна, но слишком прямолинейна. Если взглянуть на детали, становится ясно: главный интерес в устранении Челищева имел вовсе не «старик», а его ближайший соратник, Мишаня Стреляный.
