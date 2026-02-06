Меню
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»

6 февраля 2026 13:00
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Рассказываем, какая судьба ждёт мальчика.

В сериале «Рыцарь Семи Королевств» зрителей настораживает предсказание гадалки: Эгг станет королём, погибнет в огне, а его смерть якобы вызовет облегчение у многих. Для ребёнка это звучит как настоящий кошмар, однако поклонники мира Джорджа Мартина знают — в подобных историях случайных пророчеств не бывает.

От оруженосца к Железному трону

Эгг — это не просто мальчик, путешествующий с Дунканом Высоким. Его настоящее имя — Эйегон Таргариен, и со временем он действительно поднимается на Железный трон, войдя в историю как Эйегон V Невероятный. Корона достаётся ему после череды трагических смертей родственников, что уже частично перекликается с мрачным предсказанием.

Король для народа — враг для знати

Правление Эйегона оказалось непростым. В отличие от многих монархов, он стремился улучшить жизнь простых людей, ограничивая власть аристократии. Лордам это не понравилось: реформы вызывали сопротивление, а политическое напряжение в королевстве только росло.

Трагедия Саммерхолла

Финал его жизни действительно оказался огненным. Эйегон погиб во время загадочной «Трагедии Саммерхолла». Согласно хроникам из книги «Мир льда и пламени», король надеялся вернуть драконов — вероятно, именно попытка их «высидеть» и привела к катастрофическому пожару. Вместе с ним погибли Дункан Высокий и наследник престола.

Судьба, которую предсказали заранее

История Эгга — одна из самых горьких в саге. Мальчик с добрым сердцем вырос в короля, пытавшегося изменить мир к лучшему, но заплатившего за это слишком высокую цену. И именно поэтому его путь остаётся таким притягательным: зрители уже знают финал, но продолжают следить за тем, как маленький оруженосец постепенно идёт навстречу своей легенде.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
