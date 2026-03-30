О пасхальной части «Ледникового периода» вы точно не слышали: рекомендуем посмотреть перед праздниками

Мультфильмы киносерии «Ледниковый период» включают в себя семь полнометражных проектов. В 2027 году как раз выйдет седьмая часть про приключения белки Скрата.

Далеко не все знают, что во франшизе есть также 9 коротких мультфильмов. Так в 2016 году студия Blue Sky выпустила 25-минутный специальный выпуск «Погоня за яйцами», приуроченный к Пасхе. Этот эпизод затерялся между четвертой и пятой частями, и его могли увидеть далеко не все. Так что пора восполнить этот пробел, тем более накануне Пасхи.

Про мультфильм

Сид решает открыть «Яичные ясли» — бизнес по высиживанию яиц для животных в округе. Несмотря на первоначальное недоверие, его идея оказывается успешной, и к ленивцу выстраивается очередь из мам, включая кондора, медведя и многодетную птицу.

Однако, когда Сид начинает гордиться своим успехом, его старый знакомый, кролик-пират Сквинт (тот самый, что появлялся в «Континентальном дрейфе»), крадет все яйца и требует выкуп — новый корабль.

Все главные герои Мэнни, Диего и остальные отправляются на поиски похищенных яиц, а им на помощь приходит брат Сквинта, Клинт, который дает им карту с отмеченными тайниками. Они находят все яйца, кроме одного, которое оказывается замаскированным под желудь и попадает в лапы Скрата — тот, как обычно, не замечает подмены и чуть не разрушает все планы.

Почему стоит посмотреть

В финале все яйца возвращаются своим владельцам, а Клинта назначают новым пасхальным кроликом. Теперь ему предстоит каждую весну раскрашивать и прятать яйца. Сид же вновь получает свою порцию славы, но быстро переключается на новые идеи.

Специальный выпуск имеет на IMDb 5,9 балла, аналогичную оценку можно найти и на Кинопоиске. Зрители критикуют его за простоту и предсказуемость, но для 25 минут пасхального веселья этого вполне достаточно. Он точно поднимет настроение и более того, могу сказать, что это идеальный вариант, чтобы занять детей на полчаса, пока вы достаете куличи из духовки и украшаете яйца.