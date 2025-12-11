«Вернули дух старых боевиков»: первые зрители даже не ожидали, что их так зацепит «Тропа гнева» со звездой «Мажора»

Рецензенты в один голос говорят о приятном послевкусии после просмотра картины Олега Фомина.

«Тропа гнева» выйдет на широких экранах 11 декабря, однако узкий круг зрителей на предварительных показах уже успел оценить картину. И их отзывы оказлись неожиданно тёплыми.

Фильм Олега Фомина рассказывает историю о возвращении в прошлое, долге и выборе, и делает это через выразительные роли Максима Дрозда, Анфисы Черных и Павла Чинарева.

Герой, который снова вступает на свою тропу

«Тропа гнева» — история о журналистке Екатерине Марковой, которая отправляется в Таджикистан, чтобы рассказать о заставе, где служил её отец.

Но экспедиция превращается в плен, угрозы и ультиматум от контрабандиста Басира. На передний план выходит звезда «Мажора» Максим Дрозд в роли отца журналистки, а также Сергей Марков — бывший пограничник, вынужденный вступить в игру, которую он давно считал закрытой.

Первые зрители откликнулись эмоционально

Закрытые показы продемонстрировали: зрителей подкупает не только экшен, но и тональность фильма. Рецензенты называют Дрозда «центром истории», отмечая его сдержанность и силу.

Картина опирается на классическую структуру боевика, и зрители прочувствовали ту самую особую интонацию.

«Тот самый ламповый боевик в духе тех, что бесконечно крутили на REN-TV в начале нулевых», — пишет Sport24.

Реценент Елизавета Казакова подчёркивает, что картина «переняла все классические черты старой школы», и отмечает работу локаций: «Горные пейзажи работают как природный антураж, от которого сложно отвести взгляд».

Есть и сравнения с зарубежными картинами

«Аргументы и Факты» сравнили фильм с культовой трилогией с Лиамом Нисоном:

«„Тропа гнева“ — в меру стандартный боевик, который чуть ли не впрямую наследует „Заложнице“».

Издание отдельно выделяет героя Максима Дрозда: «В приграничном Таджикистане этот человек чувствует себя вполне комфортно — он снова нужен, его умения востребованы». Журналисты заметили связь персонажа с реальной историей региона и темой возвращения к прошлому, что усиливает драматическую часть фильма.

Почему первые зрители приняли фильм так тепло

Рецензенты хоятся в одном: жанр классического боевика в российском кино давно ждали. «Тропа гнева» сочетает прямолинейный экшен, выразительные локации и сильный актёрский центр.

Дрозд стал эмоциональной опорой истории, а Черных и Чинарев, по словам критиков, органично поддерживают динамику фильма.

Именно честность подачи, узнаваемая структура и отсутствие попыток усложнить жанровую основу и привлекли зрителей на закрытых показах.

Итог: картина получила редкий кредит доверия до релиза

Фраза «Вернули дух старых боевиков», которую зрители повторяют вслед за журналистами Sport24, стала кратким резюме впечатлений. Фильм зацепил первых зрителей и теперь входит в прокат с сильным ожиданием.

Также прочитайте: Главные драматические премьеры декабря 2025 года: 4 фильма, которые зрители включают вечером и тут же советуют знакомым