Не секретная серия, а даже лучше: если вам не хватило финала «Очень странных дел», Netflix приготовил еще 2 часа и 2 минуты этой истории

Казалось, что после финала «Очень странных дел» точка уже поставлена, но Netflix решил сделать фанатам еще один подарок. На платформе вышел двухчасовой документальный фильм о создании пятого сезона — и это тот редкий случай, когда закулисье не менее интересно, чем сам сериал.
Что это за фильм
Документалка называется «Последнее приключение». Ее хронометраж — чуть больше двух часов. За это время зрителям показывают, как рождался финал шоу: от первой читки сценария до съемок самых эмоциональных сцен. Фильм доступен на Netflix с русскими субтитрами, так что смотреть можно без напряжения.
Кто и о чем рассказывает
Режиссер Мартина Радван провела на площадке целый год и сняла то, что обычно остается за кадром. В фильме много живых моментов с братьями Даффер, актерами и командой. Можно увидеть Милли Бобби Браун, Финна Вулфхарда, Сэди Синк, Дэвида Харбора и других — не в образах, а в процессе работы, сомнений и прощания с проектом.
Почему это важно именно сейчас
Финал сериала вызвал споры. Кто-то остался доволен, кто-то — разочарован, из-за чего даже пошли слухи о «секретной» дополнительной серии. Ее не случилось, но этот фильм стал лучшей заменой. Он помогает понять, каким был путь команды и почему история закончилась именно так.
Если вам казалось, что после финала больше нечего смотреть — вот еще одна возможность вернуться в Хокинс и прожить это приключение заново.
