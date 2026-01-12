Не секретная серия, а даже лучше: если вам не хватило финала «Очень странных дел», Netflix приготовил еще 2 часа и 2 минуты этой истории

Это ли не подарок фанатом под старый Новый год?

Казалось, что после финала «Очень странных дел» точка уже поставлена, но Netflix решил сделать фанатам еще один подарок. На платформе вышел двухчасовой документальный фильм о создании пятого сезона — и это тот редкий случай, когда закулисье не менее интересно, чем сам сериал.

Что это за фильм

Документалка называется «Последнее приключение». Ее хронометраж — чуть больше двух часов. За это время зрителям показывают, как рождался финал шоу: от первой читки сценария до съемок самых эмоциональных сцен. Фильм доступен на Netflix с русскими субтитрами, так что смотреть можно без напряжения.

Кто и о чем рассказывает

Режиссер Мартина Радван провела на площадке целый год и сняла то, что обычно остается за кадром. В фильме много живых моментов с братьями Даффер, актерами и командой. Можно увидеть Милли Бобби Браун, Финна Вулфхарда, Сэди Синк, Дэвида Харбора и других — не в образах, а в процессе работы, сомнений и прощания с проектом.

Почему это важно именно сейчас

Финал сериала вызвал споры. Кто-то остался доволен, кто-то — разочарован, из-за чего даже пошли слухи о «секретной» дополнительной серии. Ее не случилось, но этот фильм стал лучшей заменой. Он помогает понять, каким был путь команды и почему история закончилась именно так.

Если вам казалось, что после финала больше нечего смотреть — вот еще одна возможность вернуться в Хокинс и прожить это приключение заново.

