Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не секретная серия, а даже лучше: если вам не хватило финала «Очень странных дел», Netflix приготовил еще 2 часа и 2 минуты этой истории

Не секретная серия, а даже лучше: если вам не хватило финала «Очень странных дел», Netflix приготовил еще 2 часа и 2 минуты этой истории

12 января 2026 18:37
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Это ли не подарок фанатом под старый Новый год?

Казалось, что после финала «Очень странных дел» точка уже поставлена, но Netflix решил сделать фанатам еще один подарок. На платформе вышел двухчасовой документальный фильм о создании пятого сезона — и это тот редкий случай, когда закулисье не менее интересно, чем сам сериал.

Что это за фильм

Документалка называется «Последнее приключение». Ее хронометраж — чуть больше двух часов. За это время зрителям показывают, как рождался финал шоу: от первой читки сценария до съемок самых эмоциональных сцен. Фильм доступен на Netflix с русскими субтитрами, так что смотреть можно без напряжения.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Кто и о чем рассказывает

Режиссер Мартина Радван провела на площадке целый год и сняла то, что обычно остается за кадром. В фильме много живых моментов с братьями Даффер, актерами и командой. Можно увидеть Милли Бобби Браун, Финна Вулфхарда, Сэди Синк, Дэвида Харбора и других — не в образах, а в процессе работы, сомнений и прощания с проектом.

Почему это важно именно сейчас

Финал сериала вызвал споры. Кто-то остался доволен, кто-то — разочарован, из-за чего даже пошли слухи о «секретной» дополнительной серии. Ее не случилось, но этот фильм стал лучшей заменой. Он помогает понять, каким был путь команды и почему история закончилась именно так.

Если вам казалось, что после финала больше нечего смотреть — вот еще одна возможность вернуться в Хокинс и прожить это приключение заново.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов Читать дальше 13 января 2026
Почему фанаты «Очень странных дел» не верят, что финал — это настоящая концовка сериала: все из-за теории «Врата Матери» Почему фанаты «Очень странных дел» не верят, что финал — это настоящая концовка сериала: все из-за теории «Врата Матери» Читать дальше 13 января 2026
Не «Игра престолов» и не «Игра в кальмара»: этот сериал Netflix фанаты прозвали проектом десятилетия — 95% на Rotten Tomatoes и 8,7 из 10 на IMDb Не «Игра престолов» и не «Игра в кальмара»: этот сериал Netflix фанаты прозвали проектом десятилетия — 95% на Rotten Tomatoes и 8,7 из 10 на IMDb Читать дальше 12 января 2026
«Не спала до двух ночи», «невозможно оторваться», «точно не пожалеете!»: этот свежий сериал Netflix советуют ценители мистических триллеров «Не спала до двух ночи», «невозможно оторваться», «точно не пожалеете!»: этот свежий сериал Netflix советуют ценители мистических триллеров Читать дальше 12 января 2026
Думаешь — отвратительный герой, а оторваться невозможно: сериал «Смерть Банни Манро» с Мэттом Смитом зрители смотрят залпом Думаешь — отвратительный герой, а оторваться невозможно: сериал «Смерть Банни Манро» с Мэттом Смитом зрители смотрят залпом Читать дальше 13 января 2026
Что смотреть, если нравятся «Хроники Нарнии»: 5 фэнтези с тайными мирами — №3 по описанию чуть ли ни один в один Что смотреть, если нравятся «Хроники Нарнии»: 5 фэнтези с тайными мирами — №3 по описанию чуть ли ни один в один Читать дальше 13 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
Кажется, всё очевидно — и в этом вы ошибаетесь: 5 российских детективных сериалов с неожиданной развязкой Кажется, всё очевидно — и в этом вы ошибаетесь: 5 российских детективных сериалов с неожиданной развязкой Читать дальше 13 января 2026
Идеально для тех, кому зашел «Фишер» и «Хрустальный»: 3 волнующих сериала про убийства в тихих городках Идеально для тех, кому зашел «Фишер» и «Хрустальный»: 3 волнующих сериала про убийства в тихих городках Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше